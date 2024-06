World Music Festival alla Magia. Voci e suoni da tutto il mondo

Torna il festival della musica popolare e folk nel Prato dei Ciclamini della villa medicea La Magia. Per tre serate, dal 28 al 30 giugno, si svolgerà il Quarrata World Music Festival, rassegna estiva di concerti in cui la musica tradizionale trova sbocchi inconsueti spaziando in altri campi come il jazz e il blues. Protagonisti di questa terza edizione sono Enzo Gragnaniello, Antonella Ruggiero e le Ebbanesis. Si parte venerdì 28 con Gragnaniello che ritorna in tour con un nuovo album appena uscito, "L’ammore è na rivoluzione", di cui ha curato interamente testi e arrangiamenti. Legato visceralmente alla sua Napoli, il cantautore e chitarrista porta sul palco un viaggio nelle sonorità puramente mediterranee, impreziosito dalla presenza in scena di Piero Gallo e la sua inconfondibile mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e Marco Caligiuri alle percussioni. Come in tutto il suo repertorio, anche in questo tour i temi spaziano dal razzismo e mancanza di solidarietà verso il prossimo, alla nostalgia per la propria terra, dalla sofferenza delle donne abbandonate all’invito ad imparare ad amare se stessi. Sabato 29 giugno sarà la volta di "Sconfinando", progetto di Antonella Ruggiero. Cantante raffinata dalle doti vocali straordinarie, fondatrice e vocalist dei Maria Bazar fino al 1989, l’artista genovese si esibirà con i suoi giovani musicisti provenienti da tutto il mondo della Banda di Piazza Caricamento (nome del mitico luogo di Genova e cuore multietnico della città). Un concerto dedicato alla città ligure, come luogo di arrivi e partenze di culture diverse, dall’Africa, dall’Oriente e dal Sudamerica, con un omaggio alle sue musiche e ai cantautori della scuola genovese, come Fabrizio De Andrè e Bruno Lauzi. Insieme ad Antonella Ruggiero, saranno sul palco Roberto Colombo al vocoder, Kasun Marasinha Dias Sirawardana alla batteria, Kai Kundrat al basso elettrico, Cheikh Fall kora e djembee, Olmo Manzano Anorve congas, marimba, timbales, Abderrak El Aidi darbouka bongò, voce, Leila Kerimova alla viola, Yana Oder, Valeria Elena Nieves Campos, Albert Sardei voci, Davide Ferrari, direzione musicale, hang, theremin, voce.

Infine domenica 30 giugno il festival si chiuderà con le note delle Ebbanesis, il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Fenomeno web nato nel 2017, due voci e una chitarra, si sono fatte conoscere e apprezzare per le intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana e di celebri pezzi rock cantati in dialetto: è il caso di "Carmela", che ha superato le 400mila visualizzazioni e soprattutto Bohemian Rhapsody dei Queen, che ne ha registrato oltre 2 milioni, diventando un caso mediatico. Orario degli spettacoli, 21,15. Prevendita dei biglietti alla Biblioteca "Giovanni Michelucci" di Quarrata.

D.G.