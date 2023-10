"Wo-men", il libro di Alida Pellegrini alla San Giorgio. E Anna Maria Biondi con Artioli a Lo Spazio

Un sabato di presentazioni letterarie, con tappe distinte alla Biblioteca San Giorgio e alla libreria Lo Spazio. Primo di due appuntamenti quello di domani, sabato 7 ottobre, elle 17, nella sala Manzini della biblioteca dove si presenterà il libro "Wo-men" di Alida Pellegrini (Montag, 2023), serie di racconti al femminile (ma anche con protagonisti maschili) che possono sì contenere una trama, ma che talvolta sono solo un’epifania, un’emozione, un’atmosfera. I temi proposti sono molto diversi tra loro: le varie prospettive da cui vediamo la vita attraverso i personaggi cercano di dare una visione più ampia del mondo perché "c’è sempre qualcosa negli altri che ci dice un poco di noi". Insieme all’autrice interverranno la poetessa Grazia Frisina e Rita Gualtierotti, esperta di scrittura autobiografica e creativa. Alida Pellegrini, laureata in lingua e letteratura inglese, è nata e vive a Pistoia. Appassionata da sempre di scrittura, ha pubblicato romanzi e racconti, con cui ha ottenuto segnalazioni e premi in molti concorsi letterari.

Alle 18 alla libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20 si presenta invece "Come la pioggia per le lumache" (Europa Edizioni, 2023) di Anna Maria Biondi, in dialogo con Tommaso Artioli. Romanzo d’esordio per Biondi, "Come la pioggia per le lumache" racconta la storia di Leda, affermata manager di Roma che dopo una ferita profonda ha bisogno di sentire di nuovo sé stessa e di ridare un senso al proprio percorso. Pieveradice, un piccolo borgo fra le colline, dove trascorreva l’estate da bambina tra le cure della nonna Ada e l’amicizia di Grazia, la accoglie nuovamente, adesso adulta.

l.m.