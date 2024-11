Web community. Il Pacinotti lancia il corso

PESCIA

Per rispondere alle crescenti richieste del territorio e del mondo del lavoro, l’Istituto Sismondi Pacinotti diretto da Oria Mechelli introduce un nuovo indirizzo dedicato alla formazione dei Web Community Manager, figura professionale sempre più centrale per le aziende che vogliono promuovere il proprio brand sui social e sul Web. In un contesto in cui le imprese richiedono competenze specifiche e trasversali per gestire la comunicazione, il nuovo percorso prepara gli studenti a diventare protagonisti nel panorama digitale. Il Web Community Manager non solo crea contenuti, ma gestisce con professionalità le conversazioni che si svolgono su siti Web, blog e social network, analizzando dati e promuovendo strategie di comunicazione mirate. Per sviluppare queste competenze il nuovo indirizzo offrirà una struttura didattica innovativa che prevede: sei ore settimanali di compresenza di Informatica nel Biennio, per integrare le competenze comunicative e tecnologiche. Tre ore settimanali di Informatica nel Triennio, per approfondire l’uso di strumenti e piattaforme digitali, insieme ad altre due-tre ore di compresenza di laboratorio multimediale, dedicate allo sviluppo pratico di contenuti visivi e multimediali per i diversi canali di comunicazione digitale. Il diplomato può ambire a diversi ruoli professionali, come social media manager, community manager, content creator, Seo specialist o digital strategist. Il diploma permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria e l’iscrizione ai corsi IFTS, ITS, corsi di Formazione Professionale o agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.