Volano i prestiti dei libri E la biblioteca si attrezza

Aumentano utenti e libri alla biblioteca comunale Angela Marcesini. Il 2021 aveva registrato 5970 prestiti e nel 2022 sono saliti a 8435. Non siamo ancora ai numeri prima del 2019, che si era chiuso con 9649 prestiti, ma i dati in crescita sono un bel segnale, anche perché sono confermati in questi primi mesi del 2023. Anche gli utenti attivi sono passati da 611 del 2021 a 789 del 2022. Tutto questo nonostante la Marcesini sia in una sede provvisoria con carenza di spazi e un calo generale della lettura su cartaceo, perché c’è la tendenza a leggere continuamente, ma su smartphone. Alla Marcesini c’è però un gran fermento per assicurare agli utenti le novità letterarie per adulti e bambini, nonché testi di saggistica e offrire nuovi servizi, in particolare per stimolare la lettura fino dalla primissima infanzia. Il tutto in vista del trasloco nella nuova sede, che sarà acquistata dal Comune, per avere finalmente una ‘casa’ adeguata e definitiva per la biblioteca, che accoglierà anche il ‘Fondo Risaliti’, prezioso archivio del professor Renato Risaliti, che fu sindaco di Agliana, docente universitario e storico di livello internazionale. Un trasferimento che sembra sempre più vicino e che dovrebbe essere in un immobile in centro. Come ha più volte detto il sindaco Luca Benesperi, l’obiettivo è chiudere il mandato con la biblioteca attiva nella nuova sede. Il patrimonio supera i 40mila volumi ma, come informa il responsabile della biblioteca, Paolo Pierucci, anche recentemente sono stati acquistati diversi nuovi titoli.

C’è, inoltre, lo ‘Scaffale rosso’ dedicato a testi che trattano la violenza sulle donne sotto aspetti diversi, nel novembre scorso arricchito di sette nuovi titoli. Il personale è supportato da due volontari in servizio civile e dalla cooperativa Scriptamanent. Vengono organizzati con grande successo laboratori per bambini il sabato mattina, nonché letture riservate alle scuole fuori dall’orario di apertura al pubblico. Dall’ottobre scorso l’attività della Marcesini è visibile anche su Facebook e Instagram, che aumentano la visibilità e facilitano i contatti con l’utenza. "Siamo molto contenti dei numeri in continuo aumento per gli accessi in biblioteca – commenta l’assessore a scuola e cultura Giulia Fondi –. Questo fa capire come la cittadinanza abbia la necessità di avere una biblioteca alla sua altezza ed è per questo che stiamo facendo di tutto per arrivare all’acquisto dell’immobile per la nuova biblioteca. Organizzeremo nuove presentazioni di libri e sono felice di dire che stiamo procedendo all’acquisto di nuovi libri".

Piera Salvi