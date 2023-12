"Vitamina T" Il teatro che cura con gioia

La cura è (anche) il teatro. A dimostrazione che la qualità del nostro tempo libero può essere essa stessa un rimedio a una tristezza, una malinconia, a un malessere che viene da dentro. Si chiama "Vitamina T" dove "T" sta per teatro ed è la neonata campagna promossa da Teatri di Pistoia e Far.Com. (circuito farmacie comunali) e abbracciata dal Comune di Pistoia che consentirà, specialmente alla fascia dei piccoli e dei ragazzi fino a 14 anni con le loro famiglie, di andare a teatro a un super prezzo. A disposizione ci sono 700 biglietti per altrettanti ingressi a sei spettacoli, tutti in cartellone da gennaio in poi, da acquistarsi ai prezzi di 4 (stagione Ri-belli) e 6 euro (musica e danza) nelle quattro farmacie comunali (viale Adua, via Manzoni, via dello Stadio e Bonelle) e da convertire poi in biglietto nelle sedi teatrali fino a una settimana prima dallo spettacolo. A lanciare l’iniziativa ieri al Funaro c’erano il direttore generale dei Teatri, Gianfranco Gagliardi, l’amministratrice unica di Far.Com. Sandra Palandri e per il Comune di Pistoia il sindaco Alessandro Tomasi e le due assessore Margherita Semplici e Benedetta Menichelli.

"L’ambizione è naturalmente quella di crescere ancora, cosa che già sarà possibile quest’anno coinvolgendo la dottoressa Meacci, pediatra – ha esordito Gagliardi –, presso il cui ambulatorio saranno disponibili i tagliandi. Volevamo dare un significato concreto al percorso che identifica questa stagione coi concetti di comunità, gioia, gioco e, appunto, cura e questa iniziativa pensata con Far.Com ha raccolto da subito l’entusiasmo e la condivisione del Comune"· Tra gli obiettivi c’è quello di avvicinare al mondo teatro quelle persone che questo ambiente lo frequentano poco o niente, come hanno sottolineato Menichelli e Semplici. "Questa iniziativa – ha infine aggiunto Tomasi – connota perfettamente il modo in cui noi intendiamo le farmacie comunali: non erogatori commerciali di prodotti per la salute, ma luoghi di e per la socialità, vicini alla gente".

"L’idea è nata davanti a un caffè ed è con gioia che la vediamo oggi diventare realtà" è l’intervento di Palandri.

"Vitamina T" si inserisce appieno nella riconosciuta necessità, come ha evidenziato la dottoressa Meacci, di nuovi luoghi dedicati ai bambini, che consentano loro di "essere bambini" e costruire relazioni. Questi gli spettacoli inseriti nel carnet "Vitamina T" con data e luogo di svolgimento: "Love is in the air" il 15 gennaio alle 18 al Bolognini (dai 3 anni in su), "Esercizi di fantastica" il 21 gennaio (ore 16) al teatro Bolognini (dai 4 anni d’età), "Agenzia Viaggi Marisa" il 25 febbraio alle 16 al Funaro (dai 4 anni), la danza con "Grand Jetè" l’8 marzo alle 20.45 al Manzoni (dagli 11 anni), la musica con lo Janoska Ensemble al Bolognini il 9 marzo alle 20.30 e "Quattro passi" al Funaro il 17 marzo alle 16 (dai 3 anni). Per info biglietteria del Manzoni allo 0573.99160927112 o le Farmacie comunali 1, 2, 3 e 4: viale Adua 40, via Manzoni 10, via dello Stadio 2 e via Pisa 45.

linda meoni