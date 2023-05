Vita religiosa e civile, il libro di Daghini

E’ per stasera (ore 21) in sala Francini, la presentazione dell’ultimo libro di Roberto Daghini "Serravalle e Casalguidi appunti di vita religiosa e civile" che sarà poi presentato anche a Serravalle, nell’oratorio della Vergine Assunta, il 30 maggio, sempre alle 21. A entrambi gli appuntamenti sarà presente l’autore, alla sua decima fatica letteraria dedicata al territorio di Serravalle, dove è nato. Roberto Daghini ha concentrato il suo campo di ricerca sugli archivi parrocchiali delle chiese di Santo Stefano a Serravalle, di San Filippo a Castellina e di San Marcello a Vinacciano. E’ riuscito a salvare dall’oblio un gran numero di notizie sulla vita religiosa di queste comunità, ma anche sprazzi interessantissimi di vita civile, oltre che notizie inedite su luoghi sacri. Fra le varie vicende spicca quella che avvelenò, per oltre 30 anni, a cavallo fra Ottocento e Novecento, la vita religiosa, ma anche civile, a Serravalle, dove il nuovo preposto di Santo Stefano decise di mutare, da nero in bianco, il colore delle cappe della Compagnia del Corpus Domini. Altri aneddoti riguardano Castellina e Vinacciano. Di Vinacciano si ricorda Cesare Benedetti, che dopo il suo ingresso nell’ordine francescano, assunse il nome di Francesco. Fu uno dei vescovi più importanti del Sud America, in Bolivia. "Roberto Daghini – rileva l’assessore alla cultura Ilaria Gargini – ha sempre raccolto documenti legati ai nostri territori, mostrando sempre amore e passione. Ha dato voce a ogni chiesa, ai parroci, cercando e trovando". Il libro ha il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese e della Fondazione Giorgio Tesi. Sostiene la Cooperativa Asilo don Pisaneschi di Casalguidi.