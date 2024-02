Vini e vinili, lo show dedicato ai dischi storici

"Vini & Vinili show 2024" venerdì 16 febbraio (ore 20.30) alla caffetteria del teatro Moderno di Agliana. Come ogni anno torna in caffetteria questo attesissimo evento a cura di Eleonora Tosca, Maurizio Mangoni e Alessio Becheroni. E’ la nuova edizione dell’amatissima rassegna musical-enologica, che accosta con sapienza e ironia dischi storici e ottime bottiglie, in collaborazione con Findyourlive. Nato come evento privato, "Vini & Vinili" ha raccolto partecipazione e consensi sempre maggiori, fino a diventare un vero e proprio spettacolo, unico e coinvolgente. I concorrenti, fino a un massimo di venti, dovranno scegliere un’accoppiata "vino & vinile" legata da un nesso o da una storia e dovranno esporla in non oltre 150 secondi al pubblico in sala e alla giuria. Sarà proprio l’accoppiata con il racconto più interessante o più sentito ad aggiudicarsi l’ambito primo premio. Non c’è limite alla creatività e non servirà essere esperti di vino per partecipare. Non mancheranno ottimo cibo e una buona dose di socialità. Guideranno la serata, tra il serio e il faceto, Eleonora Tosca, in arte Eleviole? e Leonardo Galigani, che metteranno a loro agio i concorrenti tra battute, chiacchiere e canzoni, ospiti internazionali e facezie varie.

Grazie al giradischi e alle sapienti mani di Maurizio Mangoni in regia, la musica da vinile accompagnerà ogni concorrente. Un appuntamento dove non mancheranno sorprese, in un’atmosfera leggera e mai banale, per una serata che sarà difficile da dimenticare, in cui tutti i presenti verranno coinvolti. Eleonora Tosca-Eleviole? è cantautrice e performer eclettica, frontwoman della band milanese Ariadineve, ha realizzato video documentari e spettacoli inediti. Leonardo Galigani è frontman dei The Sweaters, polistrumentista e presentatore con naturale attitudine alla comicità. Maurizio Mangoni, presidente dell’associazione Vini&Vinili, è cantautore di spicco con il progetto "Il Geometra Mangoni". Findyourlive è la risorsa economica, pratica e immediata per mettere in contatto artisti e organizzatori di concerti. Una piattaforma attiva in tutta Italia per un nuovo concetto di booking. Grazie ai numerosi eventi in caffetteria, il teatro Moderno di Agliana è sempre animato e vissuto, anche quando non ci sono spettacoli in palcoscenico.

Gli eventi in caffetteria sono curati da Alessio Becheroni, tastierista che fa parte dell’associazione Il Moderno. Venerdì 23 febbraio, alle 21.30, serata d’autore dedicata al grande Vasco Rossi. Un viaggio tra musica racconti e curiosità di questo immenso artista, con brani in versioni unplugget suonati e raccontati da Paolo Ciaravella. Giovedì 29 febbraio, spazio a "Palcocittà", esibizioni libere di canto, teatro e poesia. Per informazioni sugli eventi in caffetteria e prenotazioni apericena contattare il numero 347.7179560.

Piera Salvi