Vini contraffatti alla fiera cinese di Chengdu. Quattro persone sono finite sotto processo

PISTOIAL’indagine prese il via in Cina, durante la fiera di Chengdu, dove erano esposti alcuni fra i più pregiati vini toscani tra i quali il Sassicaia, il Brunello di Montalcino, il Chianti, il Bolgheri. Ma un esperto che era presente a quella esposizione notò etichette che non lo convincevano e che ai suoi occhi erano un plagio clamoroso, inviò così la prima mail al marchio Sassicaia e, di lì a poco, ai Nas. Tutti gli accertamenti che seguirono confluirono nell’indagine aperta dalla Procura di Pistoia, sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica Claudio Curreli (nella foto). L’indagine prese il nome di operazione "Geminus" e si concluse nel novembre del 2020 per poi portare al rinvio a giudizio di quattro imputati, in concorso, per frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci aggravata, e contraffazione di indicazioni geografiche dei prodotti.

Sotto accusa, in tribunale, a Pistoia, davanti al giudice monocratico Raffaella Amoresano, pubblico ministero Claudio Curreli, ci sono Andrea Bonacchi, 54 anni, legale rappresentante delle Cantine Bonacchi di Quarrata, dove il vino incriminato sarebbe stato imbottigliato, Giancarlo Maffei, 69 anni, titolare dell’azienda di consulenza Mgc International di Montemurlo, il cui ruolo, in questa vicenda sarebbe stato quello di consulente. Entrambi sono difesi dall’avvocato Federico Mariotti del foro di Pistoia.

L’avvocato Giovanni Renna del foro di Prato difende invece i due cittadini cinesi sotto accusa in questo processo: Xiaoping Zhang di 50 anni e Wenyi Su, di 45 anni. Le Cantine Banfi di Siena si sono costituite parte civile e sono rappresentate dall’avvocato Lorenzo De Martino del foro di Siena.

Quello che si sta celebrando a Pistoia è un processo complesso, a cavallo fra l’Italia e la Cina, e che ha già superato gran parte della fase istruttoria dibattimentale.

Ieri pomeriggio c’è stata una breve testimonianza di uno dei testi dell’accusa, una persona che aveva accompagnato Maffei in Cina a titolo di amicizia. Sono state poi messe in calendario altre due udienze primaverili, il 15 aprile e il 27 maggio, con le quali si dovrebbero esaurire i testi della pubblica accusa e della parte civile, poi sarà la volta delle testimonianze a sostegno della difesa.