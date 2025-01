Villa: "Avanti così concentrati"

Alberto Villa l’aveva definita una partita trappola e così è stato, almeno nel primo tempo. Il Fiorenzuola ha creato qualche grattacapo alla Pistoiese con coraggio e aggressività, ma col passare dei minuti la superiorità tecnica degli arancioni ha fatto la differenza. Tre punti che fanno sorridere anche il tecnico arancione, il quale ha elogiato l’atteggiamento della formazione rossonera: "Voglio fare i complimenti ad una squadra come il Fiorenzuola – ha sottolineato Villa nel post-partita – che è sceso in campo per fare la propria partita senza timori reverenziali e mettendoci anche in difficoltà in alcuni frangenti. Per noi non era facile riattaccare la spina dopo la pausa e la vittoria di fine 2024, ripartendo con tante insidie e con novità sia nel nostro organico che in quello degli avversari".

Nell’analizzare la prova della sua squadra, Villa ha messo in evidenza la differenza tra prima e seconda frazione: "Inizialmente siamo stati troppo frenetici, facendo alcune scelte di passaggio e non concretizzando le tante potenziali occasioni create. Nella ripresa siamo stati più lucidi e trovata la seconda rete non abbiamo più rischiato niente. Sono contento della prova di tutti i ragazzi, anche di chi è entrato e ha dato un contributo significativo".

L’allenatore della Pistoiese può godersi l’ottimo stato di forma di Sparacello e Pinzauti, spesso decisivi nelle ultime settimane: "Non valuto mai solamente il gol – ha precisato Villa –, ma analizzo tutto il lavoro fatto per la squadra. Sono contento per loro due ma per tutti gli altri giocatori che ci hanno aiutato ad ottenere la vittoria. So di avere tra le mani un gruppo importante e che per continuare ad avere questo rendimento non dovremo mai abbassare la soglia dell’attenzione e della concentrazione".