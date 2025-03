Viareggio Cup: lunedì il giuramento, poi quattro match al ’Bellucci’ di Agliana

Un ex-arancione a leggere il giuramento e ben quattro partite che si giocheranno ad Agliana. Pistoia e la provincia saranno in qualche modo protagoniste anche della settantacinquesima edizione della "Viareggio Cup", con la manifestazione pronta a prendere il via il prossimo lunedì. E ad aprire la kermesse sarà Angelo Buglio: l’ex-Pistoiese (giocò al Melani in Serie D fra il 2012 ed il 2014) partecipò al Viareggio nel 1997 con la Lucchese e leggerà il giuramento insieme al padre Francesco (che lo disputò nel 1975 con il Varese) ed al fratello minore Davide (che giocò il torneo nel 2017 e nel 2018 con l’Empoli). "Un giuramento che attraversa tre generazioni di atleti – ha spiegato il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – che hanno preso parte alla manifestazione".

Ma il giorno stesso, l’attenzione andrà al Bellucci: il campo sportivo aglianese, alle 15, ospiterà la partita fra il Sassuolo campione in carica e gli australiani dell’Apia Leichhardt. Sassuolo che tornerà a giocare ad Agliana anche il 21 marzo contro i nigeriani del Magic Stars. Fra i due incontri, a prendersi la scena saranno le calciatrici, considerando che il Bellucci sarà teatro anche di due match della sesta edizione della "Viareggio Women’s Cup": martedì prossimo alle 15 si sfideranno infatti il Milan ed il Livorno, mentre il giorno successivo (alla medesima ora) scenderanno in campo la Spal e la Juventus. Il sodalizio ferrarese ha peraltro Mattia Martini come direttore sportivo: il giovane dirigente aglianese, dopo aver vinto la Liga con l’Atletico Madrid femminile negli scorsi anni, è ripartito da Ferrara. Il programma è insomma completo e il conto alla rovescia può ufficialmente partire.