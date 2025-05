Viadotto, c’è il bando per chiedere i ristori dopo i mancati incassi

E’ stato presentato il bando per chiedere i ristori per i mancati incassi nel lungo periodo dei lavori sul viadotto di Maresca, iniziati il 14 settembre del 2018 con il sindaco di Monsummano, Rinaldo Vanni a coprire il ruolo di presidente della Provincia e terminati, almeno per quanto riguardava il piano di scorrimento del traffico, il 9 agosto del 2024, quando a presiedere l’ente era subentrato Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio. Per quanto riguarda quella sottostante non è ancora chiaro. A suo tempo il sindaco prese l’impegno di trovare i fondi per compensare, almeno parzialmente le perdite dai mancati incassi e, nei giorni scorsi la Regione Toscana ha previsto all’interno della variazione di bilancio, 240mila euro da destinare a questi ristori.

Il Comune di San Marcello Piteglio ha quindi diffuso la scheda da compilare per la rilevazione dei danni provocati dalla chiusura del viadotto, ormai ribattezzato "di Marmo", posto in frazione Maresca, lungo la Strada Provinciale 18 Lizzanese: "Si rende noto – si legge – che la Regione Toscana ha stanziato un contributo a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dalla chiusura prolungata del viadotto sulla viabilità Sp 18 in frazione Maresca. Sono candidabili le imprese ricadenti nella “zona rossa“, individuata dal Comune, ricadenti nelle frazioni di Maresca e Gavinana. E’ possibile presentare la scheda di rilevazione dati entro le ore 12 di venerdì 23 maggio 2025, compilando l’allegato e seguendo le indicazioni in esso contenute. Il periodo interessato previsto nel bando, si colloca tra il primo settembre 2022 e il primo settembre 2024. Per informazioni o quant’altro necessario rivolgersi all’Area C nella persona di Burattini Alessia al numero 0573.621232. Informazioni e moduli sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/42Rgnpu".

Andrea Nannini