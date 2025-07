Viabilità, l’onorevole Mazzetti (FI): "Impegno di Governo e Regione"

Le recenti richieste d’intervento sulle strade statali 12 e 66, nei territori dei Comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, avanzate da più parti, raccolgono anche la presa di posizione dell’onorevole Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, che in una sua nota afferma che: "Serve un intervento a trecentosessanta gradi sulla montagna pistoiese, sollecito il governo ma la Regione non sia sempre assente. Tutto il territorio montano e appenninico in particolare, necessita di una cura urgente per quanto riguarda le infrastrutture, indispensabili per mantenere le comunità e le imprese presenti ma anche per essere attrattivi. Non si tratta solo di aree importanti dal punto di vista ambientale o turistico ma soprattutto dal punto di vista produttivo. Mi unisco per questo alla richiesta a tutte le istituzioni di maggior attenzione e impegno da parte di Cna Toscana Centro per la montagna pistoiese, in particolar modo nei comuni di San Marcello Pistoiese Piteglio e Abetone-Cutigliano, aree nelle quali ci sono centinaia di imprese, che accusano il colpo per gli scarsi collegamenti e le frequenti difficoltà. Porterò subito all’attenzione del governo e dei Ministeri il caso chiedendo un impegno, sotto forma di un tavolo di coordinamento per la Montagna pistoiese, anche alla luce di quanto già fatto - molto - dal governo per le aree montuose dell’Appennino con 13 milioni stanziati per le attività colpite dall’emergenza neve (le richieste si possono fare fino al 10 luglio). Auspico che la Regione Toscana sia collaborativa e agisca perché questi territori non possono continuare a restare indietro, come troppo spesso è indietro la nostra regione".

Andrea Nannini