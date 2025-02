Viabilità, il punto con il sindaco: "Controlli a raffica dopo la frana"

Dopo la riapertura della Provinciale 37, l’amministrazione comunale di Abetone Cutigliano tira le somme: "Sulla strada che ci collega alla Statale 12 – spiega il sindaco Gabriele Bacci – tutti i lavori necessari sono stati portati a compimento in tempi più che accettabili, adesso tutti i giorni vengono fatti 4 o 5 controlli sulla stabilità delle opere. Certamente questi giorni di sole sono un importante aiuto per la definitiva soluzione. Penso che ci sarà da rimetterci mano perché è una frana che nasce dall’acqua sotterranea che spinge la terra dal basso, una problematica completamente diversa da quella generata dalla pioggia, perchè quando cessa la precipitazione resta solo da rimuovere il materiale precipitato sulla strada. In questo caso la modalità d’intervento necessaria è stata quella di costruire un sistema di drenaggio. Quella che abbiamo realizzato è un’opera di risanamento, che esula dalla storia delle pompe di cui alcuni paesani hanno parlato, non sempre a proposito. Le pompe idrovore sotterranee, posizionate una quarantina di anni fa, devono tenere un livello in base alle esigenze del momento, cambiando il livello cambiano i parametri d’intervento. Su monitoraggio e valutazione di questo sistema ci stiamo lavorando da giugno per ottimizzare il risultato. Si tratta di dare un equilibrio alle varie componenti – sottolinea Bacci – affinché al paese venga garantita la necessaria stabilità". Per quanto riguarda invece la sottostante Strada Statale 12, in previsione c’è la sistemazione della frana alla Mora, attualmente percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo, dopo che il Comune di Abetone Cutigliano ha provveduto a rimuovere quello di via Cantamaggio, ormai non più necessario vista la riapertura della Sp 37 Casotti Cutigliano, tenuto attivo nel giorno di domenica scorsa per precauzione.

A livello di turismo la frana sulla 37 non ha creato grossi problemi, perché l’alternativa su Cantamaggio ha potuto risolvere i bisogni dello scorrimento, lo dimostra il fatto che non risulta si siano verificate code e alla Doganaccia le presenze sono state nella norma. "A La Mora – conclude Bacci – l’ Anas ha messo i movieri e non abbiamo riscontrate code o problemi, quindi grazie ad Anas che ha manifestato sempre la massima collaborazione". Sommessamente qualcuno ricorda che la 37 sarebbe da asfaltare da qualche anno, ma di questo ne parleremo più avanti.

Andrea Nannini