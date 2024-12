Via libera al bilancio. Opposizione polemica

La Provincia ha dato il via libera al bilancio di previsione a maggioranza, con i voti del gruppo composto da amministratori locali del Pd. Ma il gruppo di minoranza "Provincia per Tutti" (opposizione di centrodestra), esprime in maniera netta la contrarietà e l’insoddisfazione per quanto è stato approvato. Una contrarietà che si concentra, in particolar modo, sul blocco di ingenti risorse e la necessità, secondo lo stesso gruppo, di dover dare risposte più precise e puntuali in tema di manutenzione straordinaria di scuole e viabilità, anzichè rimane concentrati sulle finanze da tenere a bilancio, per esempio, per la realizzazione della nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale.

"Abbiamo ribadito con forza la nostra posizione – dicono all’unisono i consiglieri Francesca Capecchi e Lorenzo Vignali – non si può accettare che oltre 12 milioni di euro restino bloccati a causa di contenziosi irrisolti e crediti inesigibili. Queste risorse rappresentano un’occasione mancata per rispondere ai bisogni urgenti del nostro territorio: sbloccare questa notevole cifra servirebbe a chiudere anche contenziosi pendenti, evitandone l’apertura di nuovi".

Del resto, nelle competenze attuali della Provincia un ruolo centrale è ricoperto dai fondi a disposizione per la manutenzione delle strade e delle scuole: se da un lato tanti progetti, legati al Pnrr, sono tutt’ora in corso, dall’altro restano risorse minime, per esempio, per tutto quello che riguarda ponti, viadotti e la ristrutturazione di arterie stradali fondamentali.

"Mancano interventi strategici come l’aumento dei presidi socio-sanitari – aggiunge il consigliere Salvatore Patanè – il potenziamento dei trasporti pubblici e le manutenzioni della viabilità secondaria, spesso unica via di collegamento per molte famiglie. E mentre le nostre scuole restano inadeguate e le strade pericolose, l’amministrazione punta su progetti discutibili come la funivia della Doganaccia: un progetto che sembra rispondere più a logiche di partito che alle vere esigenze del territorio".

Critiche anche da parte della consigliera Cinzia Cerdini che parla di "bilancio debole che non va a potenziare il capitolo strade che sono disastrate e con ritardi inaccettabili come nel caso del ponte della Tangenziale Est, che è ormai un simbolo di degrado".

Una bocciatura su tutto il fronte, per di più evidenziata dal fatto che l’assemblea dei sindaci ha espresso parere negativo sul bilancio. "Servono scelte coraggiose – concludono da “Provincia per tutti“ – oltre che lungimiranti per restituire dignità e servizi adeguati ai cittadini. Come opposizione, continueremo a vigilare e a proporre soluzioni concrete per superare queste criticità e dare risposte reali alle comunità che rappresentiamo".