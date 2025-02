Via Firenze, tra buche e allagamenti. "La Provincia deve intervenire"

Una mozione che impegni l’amministrazione comunale a sollecitare la Provincia affinché intervenga con un piano di lavori per sistemare definitivamente il manto stradale sconnesso di via Firenze. E’ quanto annunciato dai consiglieri comunali della Lega, Stefano Nigi e Giancarlo Noci, che un paio di giorni fa hanno effettuato un sopralluogo insieme alla consigliera provinciale del Carroccio Cinzia Cerdini. Una tematica già sollevata da alcuni residenti, i quali avevano indetto una sorta di manifestazione per lo scorso sabato proprio per porre l’accento sulla questione. Un sit in che non si è tuttavia mai concretizzato, in quanto annullato a causa del maltempo (che fra le altre cose aveva causato una serie di allagamenti in via di Brana, ndr). "Ci risulta che alcune buche siano state sistemate, fra domenica e lunedì scorsi – ha commentato Nigi a proposito di Via Firenze – ma non basta, in quanto si tratta di una soluzione-tampone che a nostro avviso rischia di non risolvere nemmeno parzialmente il problema emerso. Ci è stato riferito dai residenti che l’asfalto dissestato ha danneggiato almeno una mezza dozzina di auto in transito, in queste settimane. E che qualche giorno fa, un automobilista rimasto in panne con la macchina dopo aver preso una buca abbia chiamato anche i carabinieri, per segnalare loro il dissesto. Porteremo il tema in consiglio comunale". Per un argomento che potrebbe approdare anche in consiglio provinciale. "Una strada provinciale ad alto traffico e fortemente a rischio incidenti – ha concluso Cerdini - le buche presenti, che la Provincia di Pistoia sembra ignorare, sono solo una delle problematiche. Oltre a questo, manca la segnaletica orizzontale, incluse le strisce pedonali, essenziali per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti".

Giovanni Fiorentino