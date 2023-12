Via delle Cartiere, in campo il sindacato

Anche il sindacato monitora con attenzione l’evoluzione delle schermaglie tra i comuni di Pescia e della Lucchesia per il futuro di via delle Cartiere, infrastruttura vitale per le aziende che insistono sul territorio. Contrariamente a quanto riportato ieri, l’esponente della Uil Massimiliano Bindocci non ha guidato una delegazione sotto le mura del municipio di Pescia: l’idea, al momento, è soltanto allo stato embrionale. Ma testimonia del crescente interesse da parte del mondo delle cartiere – inteso come aziende e lavoratori del comparto – verso l’iter di riqualificazione della provinciale, in particolare per quel che riguarda il traffico dei tir, con la necessità di trovare un punto di equilibrio tra la volontà di potenziare l’infrastruttura e gli inevitabili disagi per la viabilità.