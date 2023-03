Via Crespole e Fabbriche sarà presto allargata

È in corso la procedura di gara per l’affidamento dell’intervento di ampliamento di via Crespole e Fabbriche, a Candeglia. Il progetto è stato redatto dai tecnici del servizio infrastrutture e mobilità del comune di Pistoia e prevede un investimento complessivo di 210 mila euro. L’obiettivo è quello di risolvere le criticità che pregiudicano la sicurezza stradale del tratto compreso tra le intersezioni con via dei Lombardi e via Rodari, dove la carreggiata diventa così stretta (meno di 5 metri) da offrire un’unica corsia di marcia e creare code di auto negli orari di punta, a cui si aggiunge scarsa visibilità sulle curve. Tali problematiche si accentuano in occasione delle svolte del mezzo di trasporto pubblico, che si trova a invadere la carreggiata opposta durante la manovra. Via Crespole e Fabbriche è una strada che presenta un notevole flusso di traffico in quanto principale viabilità di accesso per le frazioni collinari della valle del torrente Bure di Baggio. Con l’allargamento potranno essere realizzate due corsie: una per andare in direzione nord e l’altra verso sud. Una volta ultimata, l’opera consentirà di migliorare la viabilità e le condizioni di sicurezza stradale.