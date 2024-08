Via al sogno Olimpiadi di Gabbrielleschi

Ci siamo: che l’avventura abbia finalmente inizio. Le prime Olimpiadi della pistoiese Giulia Gabbrielleschi prenderanno avvio ufficialmente questa mattina 5 agosto: partenza, solitaria, verso Parigi, con il suo tecnico Massimiliano Lombardi che invece la raggiungerà più tardi. Partenza con un pensiero, fisso, nella mente, da stratega: la 10 chilometri di fondo sarà disputata nella Senna inquinata? Perché Senna o eventuale piano B, che prevede che la gara si svolga nello stesso bacino artificiale del canottaggio, cambierebbe non poco: la presenza o meno delle correnti, ad esempio (e non è affare di poco conto). E poi la domanda sorge spontanea: la gara inizierà, come da programma, alle 7.30 di giovedì 8 agosto o sarà posticipata (sempre per i noti problemi di escherichia coli presenti nel grande fiume transalpino, scenario fantastico ma purtroppo non il massimo in fatto di salubrità)? Ma tanta è la gioia per la partecipazione ai Giochi a cinque cerchi, che Gabbrielleschi guarda giustamente a divertirsi gareggiando, ovvero a dare tutto nella prova, massima, della sua vita sportiva.

Intanto, nella piccola Boario di Pistoia, la piscina con vasca da 25 metri e sole 5 corsie, laddove ha rifinito la preparazione tenuta al Centro Federale di Napoli, ha avuto quel sorriso che cercava e che dà serenità: è stata festeggiata dal gruppo degli atleti della Nuotatori Pistoiesi, la società per la quale è tesserata al pari delle Fiamme Oro Napoli, che parteciperanno ai Campionati Italiani di categoria. Sì, perché quando incomincerà l’avventura olimpica di Giulia, oggi, scatteranno pure i Campionati Italiani di categoria al Foro Italico di Roma: da oggi 5 a venerdì 9 agosto saranno di scena Tommaso Petruzzi, Cadetti 2004, nei 200m e 400m stile libero, Alberto Carobbi, Cadetti 2005, nei 100m rana e 200m misti, Niccolò Bracali, Cadetti 2005, nei 200m rana, Emilio Carobbi, Juniores 2007, nei 100m stile libero e Silvia Campanella, Cadette 2006, nei 100m e 200m stile libero, 200m e 400m misti; da sabato 10 a lunedì 12 agosto, toccherà a Vittoria Maddalena Gridel, Ragazze 2011, nei 100m e 200m rana e 200m misti, e Tommaso Lamura, Ragazzi 2010, nei 100m e 200m farfalla. I partecipanti agli Italiani hanno rivolto un forte in bocca al lupo alla neo 28enne, Gabbrielleschi ha fatto altrettanto nei loro confronti. "Questo a testimonianza dello splendido clima che c’è in squadra, alla Nuotatori Pistoiesi – sottolinea patron Giancarlo Lotti –. Dove la massima ‘tutti per uno, uno per tutti’ è naturale".

Gianluca Barni