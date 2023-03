Via al processo per corruzione

E’ iniziato ieri mattina davanti ai giudici del collegio il dibattimento del processo per corruzione e turbativa d’asta, nei confronti di un ex dirigente del Comune di Serravalle e di quattro imprenditori edili. Sotto accusa Gaetano Pollerone (ex funzionario del Comune), difeso dall’avvocato Andrea Niccolai di Pistoia; gli imprenditori Filippo Scannella, difeso dagli avvocati Michela Gelli di Pistoia e Cristina Menichetti di Prato; Mario Pitzalis, difeso dall’avvocato Matteo Guerri di Pistoia, e Maurizio Pitzalis, difeso dall’avvocato Matteo Guerri. La vicenda emerse nel marzo 2021 quando furono confiscati beni per oltre 200mila euro ritenuti "il profitto ricavato negli anni dagli appalti delle opere pubbliche". I fatti si sarebbero verificati tra il 2011 e il 2017. Pollerone avrebbe assegnato opere d’urgenza, o affidamenti diretti, favorendo le quattro imprese, dalle quali avrebbe ricevuto 10mila euro in contanti e pubbliche utilità nei lavori svolti a casa della madre. Il Comune è parte civile con l’avvocato Pamela Bonaiuti del foro di Prato. Ieri hanno testimoniato gli inquirenti, un carabiniere e un poliziotto: il primo sull’aggiudicazione delle gare e la violazione del criterio di rotazione, il secondo sulle acquisizioni documentali del lavori eseguiti dalle ditte.

l.a.