Vetro rotto per tentare di entrare negli uffici della Giorgio Tesi

Nella nottata fra venerdì e sabato i ladri hanno preso di mira gli uffici amministrativi della Giorgo Tesi Vivai, a Badia a Pacciana, dove soltanto il tempestivo allarme di una pattuglia del Globo Vigilanza che era impegnata nel normale servizio di controllo ha scongiurato il furto. L’allarme, da quanto abbiamo appreso, è scattato alle 3. La guardia giurata durante il suo giro di perlustrazione ha visto una persona in cima a una scala che era stata appoggiata sul retro degli uffici. Il vetro era stato rotto con un piccone che è stato poi ritrovato sul posto. Ma è stata l’unica conseguenza dell’irruzione dei malviventi perchè niente è stato portato via. Probabilmente c’erano altre persone nei dintorni che però sono fuggite non appena si sono rese conto di essere state scoperte. La vigilanza ha dato subito l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti per il sopralluogo.