’Vespisti Pistoiesi’ in festa: merenda, musica e quella grande passione

PISTOIA

Una festa perfettamente riuscita quella andata in scena lo scorso sabato in Galleria Nazionale di via Atto Vannucci per celebrare degnamente il decennale di attività del gruppo dei Vespisti Pistoiesi. Un momento conviviale che ha allietato questo angolo del centro, grazie anche ad una bella merenda offerta a tutti i partecipanti, musica oltre che occasione di dibattito e di confronto fra gli stessi vespisti sulle loro problematiche, dai percorsi da affrontare fino alla qualità delle strade della provincia e non solo. A rendere omaggio, se così si può dire, al gruppo pistoiese sono arrivati un po’ da tutta la Toscana in sella al mitico motorino della Piaggio prodotto a Pontedera ed esportato in tutto il mondo. Nella fattispecie, i mezzi presenti in Galleria erano più di settanta con rappresentanze provenienti da Barga, Lucca, Monsummano Terme, Ponte a Cappiano, Vaiano ed ovviamente altri appassionati dalla città.

Un gruppo, quello dei Vespisti Pistoiesi, che dal 2014 ad oggi è sempre stato in continua crescita ed espansione, con in testa il presidente Matteo Diddi ed il segretario Franco Parigini. Anche perché il loro stemma ed i loro mezzi sono sempre stati presenti a tutte le iniziative di beneficenza, di folklore, eventi dedicati alla storia ed alla tradizione della città come gruppo colorato e volenteroso di essere in prima fila per dare il proprio supporto alla riuscita di appuntamenti importanti. La Galleria Nazionale, per l’occasione, si è trasformata in una mostra statica a cielo aperto: durante il corso del pomeriggio, poi sono arrivate anche le premiazioni alla presenza dell’assessore comunale Alessandro Sabella. Al fianco dei Vespisti Pistoiesi, però, ci sono stati anche altri "amici" sempre in prima linea come il club delle Fiat 500, il Veteran Car e l’Automobile Club cittadino.

S.M.