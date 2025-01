Verso le elezioni regionali: "Tomasi è validissimo. Ma nessuna decisione"

Le elezioni regionali, previste per il prossimo autunno, sono state al centro dell’incontro che si è svolto ieri all’Hotel Lago Verde di Serravalle Pistoiese, promosso da Forza Italia, in vista proprio dell’imminente appuntamento elettorale che riguarderà la Toscana nel prossimo autunno, salvo rinvii. Un incontro che ha visto la partecipazione di alcuni rappresentati forzisti di rilievo nazionale e regionale, con il senatore Maurizio Gasparri, le deputate Deborah Bergamini (vicesegretario nazionale del partito), Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, ma anche il segretario regionale Marco Stella e la segretaria provinciale Anna Bruna Geri, oltre a diversi amministratori locali provenienti da varie province.

"In Toscana – ha ricordato il senatore Gasparri –, come Forza Italia abbiamo fatto una campagna di ascolto nelle varie città, una sorta di primarie. Il candidato ideale per noi sarà quello che potrà allargare di più la coalizione, perché qui noi non abbiamo mai vinto le elezioni regionali. Nel corso degli anni abbiamo vinto in quasi tutti i capoluoghi, ma Firenze e la Regione per adesso restano degli obiettivi impegnativi".

E riguardo al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia), di cui si parla da tempo come probabile candidato alla presidenza della Regione per tutto il centrodestra, Gasparri ha commentato così: "Tomasi lo conosco è una persona validissima, immagino che sarà sicuramente tra i nomi che saranno oggetto della discussione, però al momento non c’è nessuna decisione. Noi non vogliamo imporre nulla e nessuno finora ci ha imposto soluzioni. Il problema – ha commentato ancora Maurizio Gasparri – non è tanto fare sventolare la bandiera del proprio partito al candidato, quanto di mettere in campo la soluzione che più ci può consentire di conquistare quella quantità di voti che serve".

Sul tema Tomasi è intervenuta anche l’onorevole Deborah Bergamini. "Alessandro è un ottimo politico ed è un ottimo sindaco – ha detto la deputata azzurra –, ed è giusto che Fratelli d’Italia abbia espresso la sua candidatura, però noi pensiamo che sia urgente adesso riunirci come coalizione", perché "il successo della coalizione di governo nazionale nasce dal fatto che ci si riunisce e si parla, si condivide, e ognuno dei movimenti politici può portare avanti le proprie istanze. La nostra richiesta è di accelerare questo percorso".

Secondo la vicesegretaria forzista: "Laddove siamo uniti è garantita non solo la vittoria, ma la qualità di buon governo".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il segretario regionale di Forza Italia Marco Stella. "Ogni giorno che perdiamo è un’opportunità che perdiamo per vincere la Regione – ha affermato Stella - Forza Italia vuole vincere, e nella scelta del candidato, non sceglie il candidato, ma chi sarà il governatore".

E sui nomi da proporre Stella ha infine aggiunto: "Appena ci ritroveremo al tavolo regionale faremo le nostre proposte, così come siamo convinti che le faranno Fratelli d’Italia, la Lega, Noi moderati e tutti coloro che vogliono partecipare. Abbiamo la consapevolezza che per vincere in Toscana occorre il nome di una figura moderata che allarghi i perimetri del centrodestra classico, non che li chiuda".

Patrizio Ceccarelli