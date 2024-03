Verso le elezioni . Il PC corre da solo

Il Partito comunista corre da solo alle prossime elezioni amministrative di Agliana. Domani, alle ore 10.30, al circolo Arci "La Scintilla" di Agliana (in via San Michele 12) si svolgerà la presentazione del programma, dei candidati consiglieri e del candidato sindaco del Partito comunista italiano alla prossima tornata elettorale aglianese. La Federazione provinciale di Pistoia del Pci, nell’annunciare l’evento di sabato fa sapere: "Il Pci si presenta per riaffermare che il Partito dei lavoratori c’è e per riportare al centro dell’azione politica le questioni di chi lavora, della cultura, dell’ambiente, della salvaguardia dei beni pubblici, della gestione pubblica dei servizi ai cittadini, dell’opposizione alle politiche che favoriscono le guerre e le ricadute di queste sulla popolazione".

p.s.