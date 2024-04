Verso le elezioni europee. Calenda candida Barbara Masini

PISTOIA

Un nome dal territorio è in arrivo nella competizione elettorale per le prossime Europee, con il voto previsto per l’8 e 9 giugno che andrà a ridisegnare quello che è lo scacchiere del parlamento di Strasburgo. La presentazione l’ha fatta Azione, nella figura dell’ex parlamentare Barbara Masini, che dopo un intero mandato a Roma al Senato della Repubblica adesso tenta l’assalto in campo continentale. Il suo nome farà parte del listino della circoscrizione ‘Italia centrale’ che, ricordiamolo, comprende Toscana, Lazio, Marche e Umbria.

Anche i cittadini pistoiesi, quindi, troveranno nella propria scheda elettorale la possibilità di esprimere la preferenza per un esponente politico del territorio. Dopo gli studi classici, la laurea in Scienze Politiche, e un passato da libera professionista nell’ambito della comunicazione, nel 2017 è stata eletta nel consiglio comunale di Pistoia per Forza Italia e, successivamente, è entrata in Parlamento al Senato, divenendo capogruppo in commissione Diritti Umani e Politiche Europee e Relatrice della Legge di Delegazione Europea con il governo Draghi. Successivamente, però, ha abbandonato FI per aderire al nuovo progetto politico di Carlo Calenda sotto il simbolo di "Azione".

"Barbara ha sempre dimostrato una marcata sensibilità per i diritti degli ultimi – afferma lo stesso leader di "Azione" presentando la candidatura – dagli anziani alle persone con disabilità, passando dalla lotta per la tutela dei diritti sociali dei lavoratori, fino alla piena eguaglianza delle persone Lgbt+. L’intervento sul ddl Zan con cui dall’aula del Senato della Repubblica ha fatto coming out rende benissimo la persona tenace, coraggiosa e combattiva quale è. Sono sicuro che in Europa si batterà per tutto questo e molto di più".