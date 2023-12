"Verso la Stella" Cinquanta presepi in mostra

Domani, venerdì 8 dicembre, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Badia a Pacciana (in via di Badia 31) sarà inaugurata una mostra che raccoglie circa 50 presepi d’artista provenienti da varie regioni d’Italia e dal mondo, che potranno essere visitati con ingresso gratuito fino al 7 gennaio. Dopo il successo dello scorso anno, torna "In Cammino verso la Stella", iniziativa ideata e curata da Giuseppe Landi, affiancato da Laura Giacomelli, con la compartecipazione del Comune di Pistoia, la collaborazione dell’associazione nazionale Città dei Presepi e il patrocinio della Diocesi. All’inaugurazione saranno presenti l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli e Giuseppe Landi. Le opere sono state realizzate a mano da artisti che provengono da Pistoia, altre città della Toscana, dell’Emilia Romagna, della Campania e della Sicilia, ma sono presenti anche presepi di altri paesi del mondo. I materiali utilizzati sono il polistirene o il polistirolo che, sapientemente lavorato e dipinto, si trasforma in roccia, mattone e pietra. Presenti anche sughero e legno. Quest’anno sono state inserite anche due opere realizzate con materiali in ferro e in plastica riciclata, dei maestri presepisti Marco Turi e Maurizio Pagano di Quarrata. Nell’esposizione sono presenti i diorami (appresentazioni tridimensionali e in scala ridotta della realtà, racchiusi in una scatola e visibile da una finestra detta boccascena) di Sandro Nardini di Sovigliana, che ripercorre alcune raffigurazioni storiche come La Fuga in Egitto, La Strage degli Innocenti, e Claudio Ladurini di Fiumalbo, che danno vita in maniera teatrale e tridimensionale a suggestive rappresentazioni che narrano alcuni passi della Natività. Presente anche Matteo Innocenti di Pontedera che rappresenta la sua Natività in una tipico casolare toscano e Serena Malpaganti di Prato che colleziona e propone figure e rappresentazioni antiche. Poi troviamo Ivano Vecchio, siciliano di Ramacca in provincia di Catania, che con il suo presepe monumentale di San Niccolò Politi, è punta di diamante delle opere presenti a Pistoia, dove è ben visibile la cura dei particolari e della simbologia che contraddistingue il presepe siciliano e napoletano.

Per celebrare gli 800 anni del presepe di Greccio, Giuseppe Landi ha realizzato una scenografia che fa da cornice alle statue realizzate da un’artista di Bettole, in provincia di Siena, Doriana Rossi, che è presente con altre sue opere. In mostra anche alcune opere di Landi originario di Salerno, che da tanti anni vive a Pistoia, con "Visita di San Francesco a Gesù", "San Jacopo Pellegrino" dedicato al Santo Patrono di Pistoia e "Costantemente rassicurati" dedicato all’Arma dei Carabinieri di cui Landi fa parte. Infine per conoscere come il mistero della Natività è rappresentato da alcuni popoli del mondo sono presenti presepi che provengono dall’Africa grazie all’Associazione Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno.