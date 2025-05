Pistoiese sfida il Tau ad Altopascio per definire la griglia playoff

Ultima fatica, almeno in termini di stagione regolare, per la Pistoiese, che questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 16) sarà impegnata al Comunale di Altopascio contro la formazione di casa del Tau. Un confronto d’alta classifica che sarà determinante per definire la griglia playoff, con le due squadre che hanno la certezza di prendere parte alla post-season ma non sanno ancora chi affronteranno in semifinale. Le compagini arrivano all’appuntamento dopo una domenica di riposo ‘forzato’, che è servito sicuramente alla Pistoiese per recuperare alcuni giocatori acciaccati. Il Tau arriva da un solo successo nelle ultime otto partite, ma rimane una squadra insidiosa e con tanti punti di forza, come ricordato alla vigilia da Alberto Villa.

"Il Tau è un team che mi è sempre piaciuto, anche quando non ha fatto risultati positivi, e non è un caso che dalla prima all’ultima giornata abbia sempre occupato le prime posizioni – dice il tecnico orange –. A livello societario hanno un’identità definita e un nucleo dirigenziale solido che sa come muoversi sia in ottica di prima squadra che di settore giovanile. Gli amaranto hanno un ottimo allenatore come Simone Venturi, che da anni colleziona risultati importanti e anche quest’anno è riuscito a raccogliere molti punti in un girone equilibrato e competitivo come il nostro. Ed è proprio per questo che ci vorrà la miglior Pistoiese per andare a fare risultato al Comunale". Indubbiamente, è chiaro come, in casa arancione, il pensiero sia già rivolto anche alla prossima stagione, che il club dovrà iniziare a programmare non appena sarà arrivato il triplice fischio finale dell’ultima gara dei playoff. Ad oggi però non è ancora possibile sapere se nel futuro della Pistoiese ci sarà anche Alberto Villa il quale, sollecitato in merito, ha fatto capire come le idee siano ancora ben poco chiare: "La mia posizione? Tutti noi lavoriamo per il bene della società di cui siamo tesserati, ma singolarmente ognuno di noi ha fatto il proprio percorso ed è in base a quello che verremo valutati. Quando la società mi hanno chiamato, a inizio novembre, ho accettato senza esitazioni e lo rifarei altre cento volte. A testimoniare quanto fatto ci sono le statistiche, ma so che a fine anno chi deve trarre le conclusioni lo farà e poi me lo comunicherà".

L’allenatore della Pistoiese ha poi parlato del percorso intrapreso col gruppo squadra, valutandolo in modo decisamente positivo. "La mia lettura sull’annata è positiva come ho già detto in passato – ha ribadito Villa –, soprattutto alla luce delle difficoltà che abbiamo incontrato. Fare un bilancio guardando solo i risultati sarebbe sbagliato, perchè dobbiamo valutare anche il percorso fatto e come la squadra e i singoli sono cresciuti e cambiati nel corso di questi mesi. La difesa sta facendo registrare numeri importanti e ci teniamo a mantenere questo primato fino al termine della stagione regolare".

Michele Flori