Verso il congresso straordinario. L’obiettivo è la fusione con Prato

Il sindacato pensionati Spi-Cgil ha iniziato il percorso per l’unificazione tra Pistoia e Prato attraverso il congresso straordinario. Il calendario pre-congressuale per la Lega Spi-Cgil della Piana, che comprende i comuni di Agliana, Montale e Quarrata, prevede tre assemblee pre-congressuali, una per ogni comune. Il primo appuntamento è per sabato 15 marzo, dalle 9 alle 11, al circolo Parco Verde di Quarrata. Seconda assemblea sabato 22 marzo, sempre dalle 9 alle 11, al circolo Rinascita di Agliana. La terza assemblea è sabato 29 marzo (dalle 9 alle 11) al circolo Arci di Montale. Il congresso della Lega Spi-Cgil Agliana, Montale, Quarrata si terrà sabato 5 aprile, con inizio alle 9, al circolo Arci di Montale, in via Martiri della Libertà. La Lega Spi-Cgil della Piana fa appello ai pensionati e alle pensionate, sollecitandoli a partecipare. "Il congresso è il momento decisionale più alto per ogni organizzazione democratica – evidenzia il sindacato dei pensionati –. La partecipazione al congresso della Lega Spi-Cgil di appartenenza è decisiva per dare forza e autorevolezza al nostro sindacato". Luca Corsini Margheri, segretario della Lega Spi-Cgil Agliana, Montale, Quarrata, fa sapere che il 4 febbraio scorso, nella sala Banti di Montemurlo, con la riunione congiunta delle Assemblee generali Spi-Cgil di Pistoia e Prato, ha preso il via il percorso congressuale che si concluderà il 9 maggio prossimo, con il congresso di unificazione delle due strutture. "E’ una bella sfida – commenta Corsini Margheri – che ci consente di guardare avanti con fiducia, nell’interesse dei pensionati e delle pensionate pistoiesi e pratesi e con l’impegno di portare un contributo importante anche al processo di unificazione delle due strutture confederali, le Camere del lavoro di Pistoia e Prato".

Piera Salvi