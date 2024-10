Verso Cremona. Paschall candidato a stare ancora fuori

A Cremona sarà ancora turnover. Coach Dante Calabria sarà di nuovo chiamato a scegliere chi lasciare fuori per la sfida di domenica e, così com’è successo domenica scorsa per la partita contro Bologna, la decisione arriverà solo all’ultimo. Provando a fare un pronostico tutto lascia pensare che toccherà ancora una volta ad Eric Paschall a rimanere fuori per i motivi che già abbiamo sviscerato. Il giocatore in questo momento non è nella migliore condizione fisica per poter essere performante. A questo va aggiunto che Paschall ha bisogno di ritrovare serenità e tranquillità per cui sobbarcarlo del peso di dover guidare la squadra ed essere un punto di riferimento per i compagni rappresenterebbe una pressione eccessiva e dannosa in questo momento. Ripetiamo che si tratta di ipotesi, ma tutto lascia pensare che Calabria abbia intenzione di dare al suo giocatore altro tempo per ritrovarsi prima di buttarlo nella mischia. Una scelta non facile dal momento che Paschall doveva essere la punta di diamante della squadra ma necessaria proprio per dargli modo di poter tornare a disposizione una volta che il fisico risponderà a dovere anche perché sulle doti tecniche non ci sono dubbi.

M. I.