Verdi Fantasie celebra 35 anni di successi a Pistoia

Trentacinque candeline per Verdi Fantasie. Lo storico negozio di fiori, piante e pensieri, il laboratorio artigianale floreale di via Pacinotti a Pistoia ha festeggiato con musica e amici il lodevole traguardo raggiunto dall’attività, guidata sempre da Claudia Bolcioni.

"Ho iniziato questa avventura 35 anni fa. I fiori sono sempre stati la mia passione - racconta Claudia -. Fin da piccola li raccoglievo nei campi. Li portavo alla mia mamma, a mia nonna e vedevo la gioia nei loro occhi. Poi negli anni ho fatto della mia passione, un lavoro. Un lavoro che mi dà tante soddisfazioni. Con l’impegno costante, la fantasia e la ricerca continua di tecniche nuove ho fatto di me la professionista che sono adesso. Ho tanti clienti che mi conoscono da anni e anni e ho accompagnato con i miei fiori tutti i loro festeggiamenti".

Per far funzionare l’attività, oltre alla passione, è infatti oltremodo apprezzabile anche la presenza di professionalità e perché no, un pizzico di avanguardia. "Mi piace stupire anche i giovani studiando cose innovative - aggiunge la titolare -. Il successo di oggi è il frutto di tanto impegno e passione e dall’ottima scelta delle mie collaboratrici. E certamente uno dei segreti è non perdere il divertimento".

Tanti anni di attività portano anche a riflessioni sugli anni passati e sui prossimi a venire, cercando di avere anche un pensiero utile per il prossimo. "Lavorare ad essere un artigiana al giorno d’oggi non è semplice, ormai questo lo sappiamo - conclude la titolare Claudia Bolcioni -. Per questo, se posso dare un consiglio anche a chi vuole intraprendere quello che è stato ed è il mio percorso gli direi di cercare di fare questo lavoro, e più in generale tutti quelli di artigianato, con l’anima".