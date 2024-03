Ventimila euro dalla Regione per gli eventi dedicati al Medioevo

Un contributo regionale di 20mila euro per la realizzazione degli eventi dedicati al Medioevo è arrivato poche ore dopo la partecipazione al VI Festival dei luoghi medioevali di Medievitaly. Sono le ultime novità dal Comune sulla promozione del territorio. Pochi giorni fa, una delegazione composta dall’assessore al turismo Maurizio Bruschi, dalla consigliera delegata alle rievocazioni storiche Silvia Chiti e dai figuranti della Pro Loco guidati dalla presidente Giulia Romani e dal vicepresidente Alessio Dolfi ha preso parte al Capodanno dell’Annunciazione di Massa Marittima. E nell’occasione è stato confermato il contributo economico della Regione. "Un riconoscimento importante a coronamento di tante riunioni e incontri sull’argomento, dove sono stati recepiti al meglio i consigli che ci venivano forniti – ha commentato Bruschi –. Nei prossimi giorni inizierò a coordinarmi insieme alla consigliera Chiti, alla funzionaria Arianna Corsini e ad Alessio Dolfi per l’Assedio alla Rocca e a Bruno Benedetti per il Palio dgli Arcieri di San Ludovico. Pianificheremo la programmazione". Il progetto "Serravalle Medievale" sta entrando nel vivo, con le date delle principali manifestazioni estive già individuate: il 17 agosto il "Palio dei Mercenari", il 18 agosto il "Palio dei Rioni" e il corteggio storico per San Ludovico, il 19 agosto. E c’è poi l’Assedio alla Rocca, che in termini organizzativi rappresenta la rassegna più articolata. La novità è rappresentata quest’anno da un concorso fotografico intitolato "L’Attimo d’Assedio": una giuria decreterà la miglior fotografia scattata da visitatori o partecipanti durante la manifestazione, che apparirà sulla locandina dell’evento per il 2025. La scorsa settimana, Bruschi e Chiti avevano anche fatto tappa a Viterbo per incontrare il rappresentante di Enit e gli esponenti delle altre realtà comunali della rete Medievitaly, con l’accordo siglato fra le parti che mira a promuovere i Comuni medievali in chiave turistica. Secondo gli ultimi dati resi noti dalla Regione Toscana, nel 2023 Serravalle ha fatto registrare 24.222 arrivi e 54.631 presenze. I turisti stranieri rappresentano il 44% del totale. L’obiettivo è rivedere le statistiche al rialzo.

Giovanni Fiorentino