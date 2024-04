Tariffe dei rifiuti in Aula

PISTOIA

Dopo la seduta in cui è stato approvato il bilancio consuntivo, torna a riunirsi il consiglio comunale di Pistoia. L’appuntamento è per domani, dalle 15, e saranno cinque i punti all’ordine del giorno.

Si parte con la presa d’atto dell’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti cui seguirà l’approvazione della determinazione delle tariffe Tari 2024.

Successivamente spazio alle comunicazioni e poi due mozioni: la prima dei consiglieri Stefania Nesi e Lorenzo Boanini (Pd) sul gattile comunale mentre la seconda, di Nesi e Paolo Tosi, in merito alle criticità della viabilità in via Nerucci e via Pascoli.