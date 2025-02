Velocità e tecnologia. Formula 1 all’Its Prime. I ’bolidi’ sperimentali progettati dai ragazzi

PISTOIAFresco di recentissima inaugurazione, oltre a rappresentare una notevole eccellenza che la nostra città può ospitare in questo momento, alla sede dell’Its Prime (la Tech Academy di alta specializzazione post diploma) di via Cellini 3B si sono svolte le gare delle "Tuscany Regional Champions" del progetto "F1 in School", ovvero bolidi di Formula Uno in miniatura progettati dalle scuole e che si muovono ad aria compressa. Nella tappa pistoiese si sono sfidati 16 team, per un totale di circa 200 studenti, di altrettante scuole differenti provenienti da Toscana, Liguria, Marche e Campania.

Una presenza anche pistoiese con la partecipazione della squadra dell’ "Itts Fedi-Fermi", da sempre in prima linea per le attività didattiche legate alle nuove tecnologie, alla robotica e alle sperimentazioni di alta specializzazione. Nell’occasione, nella due giorni di gare direttamente gli studenti dell’Its Prime hanno giudicato e valutato i team in gara, in particolare su tre specifiche voci che sono l’attinenza al regolamento di gara ("scrutineering"), il portfolio dei team ("design & engineering") e la capacità delle vetture di essere competitive in pista ("racing"). Superata questa prima fase, le varie squadre scolastiche si ritroveranno ad aprile nelle finali delle "Regional Champions": alla fine delle qualifiche, i team che saranno stati ammessi accederanno alle fasi nazionali del torneo del 15 giugno a Fiorano Modenese, casa della Ferrari, e da lì proveranno a staccare un pass per i mondiali del 2026.

Complessivamente il progetto "F1 in schools" coinvolge, in questo anno scolastico, sessanta istituti e settecento studenti, essendo oramai alla quarta edizione, che si comportano come un vero e proprio team di Formula 1.

Oltre al "Fedi-Fermi", per la Toscana si sono presentati ai nastri di partenza anche istituti di Lucca, Firenze, Pontedera, Bagno a Ripoli, Carrara e San Giovanni Valdarno.

"Si tratta di un’iniziativa educativa internazionale che unisce tecnologia, creatività e lavoro di squadra – afferma la presidente di Its Prime, Ludovica Fiaschi - Per noi è motivo di grande soddisfazione essere stati scelti come hub del centro che è stata possibile grazie agli importanti investimenti in tecnologie messi in campo per il nostro corso, facendone un punto di riferimento a livello regionale e non solo. Il nostro obiettivo è far conoscere le materie "Stem" nelle scuole, mostrare come possono essere applicate ad un progetto concreto e stimolante come questo e diffondere l’importanza di una formazione tecnologica all’avanguardia".

Saverio Melegari