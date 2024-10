Veicoli mai consegnati L’allarme: vittime in continuo aumento

La truffa legata al pagamento del noleggio auto di veicoli che non vengono mai consegnati alle vittime del raggiro è in costante aumento in tutta Italia. All’inizio dell’anno, due imprenditori veneti sono finiti a processo per aver raggirato circa 254 persone in pochi anni attraverso questo reato. Purtroppo, gli autori riescono spesso a far sparire i soldi sottratti attraverso bonifici su conti correnti di istituti di credito stranieri, che hanno sede in paesi dove la collaborazione con la giustizia italiana non è così avanzata. Purtroppo, in alcuni casi, la durata delle indagini ha portato alla prescrizione del reato. Molte delle persone che hanno sporto denuncia sono rimaste con un pugno di mosche. La Guardia di Finanza di Montecatini, attraverso un lavoro rapido ed efficace, è riuscita a impedire che il bottino della truffa potesse sparire.