Veglia per Matilde a Casalguidi. E domani inaugurazione dell’altalena

Per Pasqua l’associazione "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa" ha messo in vendita colombe e uova e il ricavato servirà a contribuire all’acquisto di un micromanipolatore per la Fondazione Pisana per la Scienza. Ma nel quinto anniversario della scomparsa di Matilde sono tre le iniziative in memoria. Si comincia stasera alle 21 con la "Veglia per Matilde-Camminare nella speranza", alla chiesa di Casalguidi. E domani, anniversario della morte della giovane, si terranno due eventi: alle 15, inaugurazione dell’"Altalena nido d’ape" nel giardino di via Matteotti a lei dedicato. E alle 16 "Una staffetta per Maty", per coniugare solidarietà e sport. Nei prossimi giorni sarà resa nota la cifra raccolta per Pasqua. Nel 2024, l’associazione ha donato 54mila euro a enti e fondazioni per la ricerca. "Il micromanipolatore è uno strumento avanzato per lo studio del cancro, progettato per garantire un controllo preciso nella manipolazione di singole cellule – spiega Bernardo Capecchi, babbo di Matilde – grazie alla sua elevata accuratezza, consente di isolare e analizzare cellule tumorali, facilitando la ricerca su meccanismi di progressione, resistenza ai farmaci e terapie mirate".

G.F.