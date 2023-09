Vannino Chiti a Montale: la sinistra di domani - Il nuovo libro al Circolo Arci

"Dare un’anima alla sinistra" è il titolo dell’ultimo libro di Vannino Chiti che verrà presentato stasera, 7 settembre, alle ore 21, al circolo Arci di Montale alla presenza dell’autore. L’incontro pubblico è organizzato dal Circolo Arci di Montale e verrà introdotto dalla consigliera del circolo Francesca Torracchi, mentre farà da moderatore il giornalista de La Nazione Giacomo Bini. Il sottotitolo del libro "idee per un cambiamento profondo" indica con chiarezza lo scopo del volume, cioè contribuire a dare il via ad una "fase costituente" della sinistra che secondo Chiti è indispensabile e finora non c’è stata. Vannino Chiti affronta l’argomento con ragionamenti suffragati da dati e studi statistici sulla realtà sociale dell’italia di oggi.