Vandali di notte in pineta. Lampioni e arredi divelti. Danni anche al Gambrinus

Tredici lampioni danneggiati in modo grave, numerosi cestini dei rifiuti distrutti o staccati dal suolo, e i funghi dell’arredo natalizio ribaltati con violenza. Sembra un bollettino di guerra il bilancio dei danni causati tra venerdì e sabato notte da un gruppo di sconosciuti in pineta, nella zona tra l’ex istituto Grocco e le Terme Tamerici. Ieri mattina, la città si è svegliata con una ferita profonda nel grande polmone verde di cui è stata orgogliosa per tanti decenni. I danneggiamenti sono stati compiuti per il solo gusto di farli, come dimostra anche l’impegno per piegare nella maniera più assurda alcuni lampioni.

L’episodio è avvenuto a pochi giorni dal raid di Capodanno che ha visto il danneggiamento di finestrini e specchietti, andati in mille pezzi, di alcune automobili parcheggiate nel piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio. Più o meno in contemporanea, sono state danneggiate anche alcune lampade presenti nel piazzale del Gambrinus. Le probabilità che gli autori dei danni siano gli stessi è piuttosto alta. Potrebbe trattarsi di ragazzi legati allo stesso giro di giovanissimi, diversi dei quali minorenni, che nelle settimane scorse sono stati protagonisti di una rissa in viale Bicchierai e di un’aggressione ai danni di due coetanei nella zona di piazzale Kennedy. Per questi ultimi casi, emerge il problema di alcuni minorenni stranieri che fuggono dalle case famiglia presenti sul territorio a cui sono stati affidati e vengono a Montecatini per fare danni di ogni genere.

La pineta, al momento, non è ancora coperta dal sistema di videosorveglianza comunale, che da metà febbraio sarà in funzione nell’area. Il Comune pensa anche a un’adeguata cartellonistica per ricordare ai malintenzionati che, grazie alle riprese video, rischiano davvero grosso. Le nuove telecamere arriveranno grazie al finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, mentre quella attuale sta completando le procedure di installazione. Le forze dell’ordine stanno controllando le riprese effettuate nelle vicinanze. Nelle prossime ore potrebbero emergere importanti novità.

Il sindaco Claudio Del Rosso è furioso per l’accaduto e ribadisce l’impegno della sua amministrazione, per quanto di competenza del Comune, contro il degrado e a tutela della sicurezza. "Quanto successo in pineta è davvero allucinante – sottolinea – la nostra giunta fornirà la massima collaborazione alle forze dell’ordine per arrivare a individuare i responsabili. La polizia municipale sta già visionando le telecamere. Questi fatti ci fanno molto pensare sulla situazione che stiamo affrontando".

