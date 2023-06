Vandali in azione, parco della Vergine: distrutta panchina. Rabbia dei volontari

Pistoia, 22 giugno 2023 – Nemmeno il tempo di posizionare le nuove panchine in pietra e cemento che, alla prima nottata utile, sono state immediatamente vandalizzate all’interno del parco della villa "Martino Bianchi".

E, stavolta, la Misericordia di Pistoia non vuole passare sopra all’episodio tanto che ha subito fatto partire una denuncia ai Carabinieri. I fatti risalgono a due notti fa ed hanno una breve premessa. All’interno del parco sono già presenti un discreto numero di panchine in legno, a servizio dello spazio verde e dell’area giochi adiacente alla villa, alle quali andranno a sommarsi ulteriori sedici, stavolta realizzate in cemento per essere più resistenti sia alle intemperie che agli eventuali danneggiamenti.

Dopo poche ore dal suo posizionamento, però, i volontari della Misericordia hanno notato che una era stata completamente divelta e distrutta. Un episodio alquanto preoccupante e che i vertici dell’Arciconfraternita, ovviamente, non digeriscono.

«E’ un investimento che facciamo per favorire l’aggregazione ed il poter stare all’aria aperta all’interno del nostro parco – spiega Roberto Fratoni, segretario generale della Misericordia di Pistoia – constatare che, dopo poche ore dalla messa in posizione, una di queste sia stata distrutta ci fa rimanere particolarmente male.

Da quello che riusciamo a percepire, potrebbe esserci in azione in zona una baby gang di ragazzi giovani che, evidentemente, non sa come passare il proprio tempo ed è per questo che abbiamo inoltrato denuncia in modo da sensibilizzare le forze dell’ordine affinché venga prestata attenzione a tutta la zona".

Nonostante questo episodio, però, l’associazione non si arrende affatto e proseguirà con il ricambio delle panchine, anche perché non può essere una sporadica minoranza di frequentatori a dover condizionare il giudizio su quest’area che è a servizio di tutto il quartiere de La Vergine.

"Sappiamo bene che il 99,5% delle persone che frequentano questo spazio sono per bene, rispettose e non creano alcun tipo di problema – conclude Fratoni – ma purtroppo da diverso tempo ci sono danneggiamenti che si ripetono in serie ed è un qualcosa che non vogliamo più tollerare. Nella zona sono già presenti delle telecamere che, in questo frangente, non sono riuscite a riprendere niente di quanto accaduto e che ha portato a distruggere la panchina.

Avevamo già in mente da tempo, ed a breve diventerà realtà, un rafforzamento del sistema di videosorveglianza in modo da poter garantire una maggiore sicurezza all’interno di tutto il parco". E, nel frattempo, confidare che la denuncia fatta possa servire per risalire agli autori di questo gesto.

Saverio Melegari