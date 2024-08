Valerio e Della Rosa subito al fianco di Dante

Dante Calabria nella sua prima esperienza da capo allenatore in Italia potrà contare sull’aiuto, prezioso, di Tommaso Della Rosa e di Giuseppe Valerio, due che non hanno bisogno di presentazioni perché da queste parti oltre ad essere conosciuti sono molto apprezzati come uomini e come professionisti. Per Della Rosa e Valerio questa sarà una stagione importante per le loro carriere. Il primo perché sarà alla sua prima volta da vice allenatore, il secondo perché dopo tanta gavetta approda finalmente al grande basket. "Dal punto di vista professionale, per me vivere questa stagione è una grandissima opportunità e ringrazio Marco Sambugaro, il presidente e Dante per essere qui – dice Tommaso Della Rosa – sono una persona alla quale piace avere molte responsabilità, pertanto voglio mettermi al servizio di tutta la squadra e lo staff, entrare nel sistema di gioco che vuole il coach e quando necessario dargli dei consigli sulla base della mia esperienza: ci aspetta una stagione molto livellata, noi partiamo per essere aggressivi pronti a giocarcela in ogni campo. Sulla prima uscita ci aspettiamo di vedere passi in avanti rispetto al primo allenamento, visto che in questi giorni abbiamo lavorato tanto su attacco e difesa: ci sono concetti italiani e americani da testare subito ed è l’occasione per vedere come i ragazzi riescono a recepire ciò su cui si è lavorato in questa settimana".

"Vorrei ringraziare, in primis, la mia vecchia società Quarrata con il presidente e il direttore sportivo. E’ una esperienza nuova, stimolante, dopo aver vissuto la Serie A da giocatore – afferma Beppe Valerio – Mi ha colpito il modo di allenare di Dante: molto tranquillo, mette i giocatori a proprio agio, andando anche in direzione opposta di ciò che spesso si vede da noi perché tendiamo ad urlare in ogni situazione. Lui, invece che rimproverare, tende ad abbassare la voce e parlare molto con tutti i ragazzi. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista offensivo: si sono messi in moto tanti giochi sul campo e quindi la mente dei giocatori è carica. Succede che in questi frangenti il pensiero vada a bloccare l’azione ma ci aspettiamo ugualmente feedback positivi in attesa di capire cosa andare a migliorare in vista dei prossimi giorni".

Maurizio Innocenti