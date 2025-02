Uscire dalla violenza. Un aiuto per le donne. Conad per Viva Vittoria. Parte la raccolta fondi

Un euro da aggiungere alla spesa del supermercato per essere parte di qualcosa di enorme, una catena di solidarietà che sostiene le donne vittime di violenza. Nuovo step a marchio Soci Conad Nord Ovest in avvicinamento alla data del 16 marzo, quando cioè piazza del Duomo a Pistoia diventerà un enorme tappeto colorato grazie all’opera collettiva realizzata con coperte a loro volta create dai volontari di Viva Vittoria Pistoia e dai tanti, tantissimi amici che in questi mesi hanno voluto partecipare consegnando ciascuno la propria produzione di quadrati in maglia e uncinetto. Obiettivo? Dire ‘no’ alla violenza di genere e sostenere quelle iniziative che guardano al riscatto. In particolare ‘sposare’ il progetto "La valigia delle possibilità" promosso dal Centro antiviolenza Aiutodonna di Pistoia per tracciare la strada verso l’autonomia economica e sociale a partire da percorsi di formazione e qualificazione professionale.

Dopo il già dichiarato sostegno all’iniziativa e i preparativi che vanno avanti da mesi per arrivare pronti al 16 marzo, ecco dunque una nuova iniziativa dei Soci Conad: da ieri e fino all’8 marzo sarà possibile partecipare alla raccolta fondi chiamata "Aggiungi un euro alla tua spesa", sostenendo Viva Vittoria contro la violenza di genere. Questi i punti vendita aderenti: a Pistoia il Superstore di viale Adua, il Conad di via Fiorentina, i Conad City di via del Lago, via Oleandri, via Palmiro Foresi a Bottegone, Largo San Biagio, via Capitini, via dello Stadio ed il Tuday di Corso Gramsci , il Conad City di via Enea Colzi ad Agliana, il Conad City di via Provinciale Montalbano a Casalguidi, il Superstore di via Francesca Cintolese a Cintolese, il Conad di via Risorgimento a Monsummano, i Conad City di via Toti, via Ugo Bassi e via Pistoiese a Montecatini, il Conad City di via Roma a Quarrata, il Conad City di via Ponte Buggianese a Ponte Buggianese e di via Romana a Chiesina Uzzanese.

"A meno di un mese dal giorno in cui la grande coperta sarà installata in piazza Duomo, siamo orgogliosi di continuare a ribadire il nostro impegno, insieme a Fondazione Conad Ets, a sostegno di Viva Vittoria e della nostra comunità – dichiara Adamo Ascari, amministratore delegato Conad Nord Ovest -. Insieme ai nostri soci perseguiamo l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto, impegnandoci a generare un impatto positivo e a rafforzare i legami nelle nostre comunità. Questa, come altre iniziative di cui ci facciamo promotori, vogliono sensibilizzare e portare vicinanza a tutte le vittime di violenza e abusi, coinvolgendo anche i nostri clienti sensibili a questi importanti temi. L’evento sarà accompagnato da una mostra che avrà l’obiettivo di celebrare tutti coloro che stanno lavorando con grande passione a quest’opera". Non è la prima volta che Conad Nord Ovest sostiene eventi di richiamo contro la violenza sulle donne, come a Modena nel marzo scorso, a Firenze nel novembre 2023 e a Grosseto nel 2022. Dal 2022 sono diventate continuative le collaborazioni con associazioni e centri antiviolenza sul territorio con una serie di iniziative che hanno permesso di devolvere l’importante cifra di 341mila euro. In questa panoramica rientrano le tante Panchine Rosse Conad, con ben 350 installazioni sul territorio di diffusione di Conad, compresa Pistoia.

l.m.