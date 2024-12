"Unperfect", terzo romanzo di Antonella Gramigna. Il fragile equilibrio tra libertà, informazione e potere

È uscito il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice pistoiese Antonella Gramigna, opera che chiude il cerchio sul tema "Informazione e Disinformazione" iniziato nel suo primo lavoro, nel 2018, poi seguito da "I mercanti del caos". In un’America polarizzata, il romanzo "Unperfect" tratteggia il percorso di due protagonisti: Anne, giornalista, appassionata di politica internazionale ed esperta di campagne elettorali, ancora una volta in America, e Mick, un collega e analista politico di idee diverse ma che lotta assieme a lei per la verità e la corretta informazione.

Ambientato durante le ultime elezioni americane che hanno portato Trump alla seconda vittoria, il romanzo – si legge nella presentazione – esplora le pieghe nascoste della democrazia moderna, un sistema teoricamente libero, ma che si rivela vulnerabile alle pressioni dei media e delle narrative ben orchestrate. Anne, disillusa dal giornalismo tradizionale, tradita dai suoi stessi ideali, inizia a riflettere sulle strategie non sempre limpide delle campagne elettorali. E non solo. Si immerge in un mondo fatto di algoritmi, disinformazione, fake news e potenti lobby, scoprendo come i media abbiano da tempo alimentato allarmismo, divisioni e paure. Dall’altra parte, Mick assiste al trionfo di Trump con crescente inquietudine.

Con una scrittura incisiva e ricca di tensione – si legge ancora –, il romanzo svela le crepe di un sistema “imperfetto” e ci invita a riflettere sul fragile equilibrio tra libertà, informazione e potere. Antonella Gramigna collabora con testate come Atlantico (Nicola Porro) Il Newyorkese, United States of Italy e The Post.It. Il libro sarà presentato in anteprima a New York e Washington DC a gennaio.