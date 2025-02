Un’opera condivisa per la ’valigia delle possibilità’

Viva Vittoria è un’organizzazione che nasce nel 2015 e prende il proprio nome dalla piazza principale della città di Brescia, dove per la prima volta è stata installata l’opera relazionale condivisa per dire "no" alla violenza sulle donne. Ma che cos’è un’opera relazionale condivisa? Si tratta in questo caso di numerose coperte formate da centinaia e centinaia di quadrati 50 per 50 centimetri realizzati ai ferri o all’uncinetto da migliaia di persone che hanno lavorato insieme, condividendo il proprio tempo per aiutare le donne che subiscono violenza a ricostruirsi una vita. Le mattonelle vengono poi cucite a quattro a quattro con un filo di lana rosso, proveniente da Brescia, che da una parte simboleggia la vita e dall’altra richiama, tramite il colore, la violenza sulle donne. La scelta di lavorare a maglia nasce dal valore metaforico del gesto stesso, simbolo di creazione di sé, a sottolineare che ciascuno è artefice della propria vita.

Piazza Duomo a Pistoia si trasformerà il 16 marzo in un meraviglioso scenario colorato grazie a questa straordinaria opera relazionale condivisa. In questa occasione sarà possibile regalarsi le coperte: il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Aiuto Donna di Pistoia per sostenere il progetto "La valigia delle possibilità". Simbolo del nuovo percorso che la donna vittima di violenza sta per intraprendere. Alla domanda: chi decide della mia vita? Si risponde con un intreccio di fili e mani che ribadiscono la solidarietà.