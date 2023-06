Uno spettacolo tutto dedicato a Giak Con sorpresa finale

Venerdì 9 (alle 21.30 in piazza Gramsci) al ‘Giugno’ va in scena uno spettacolo tra ‘Sacro e profano’ nel nome di Giacomo Di Napoli, il ventenne campione di volo che perse la vita nel luglio 2022. Un evento a scopo benefico, secondo la missione dell’associazione ‘Giak nuotatore volante’ fondata dai genitori del ragazzo, che a fine spettacolo consegnerà al sindaco di Agliana un contributo destinato ad aiutare la comunità, poiché Giacomo si distingueva anche per altruismo e disponibilità verso i meno fortunati. Un evento concepito da Camillo Saracinelli, pilota di elicottero e attivo nell’associazione: "Ho pensato, in accordo con l’associazione, di coinvolgere tutta la mia famiglia visto che sia mia moglie che mio figlio fanno parte di gruppi musicali: il coro Terra Betinga e la band Silly Riff. Sentivo di dover dare qualcosa di personale per questo fantastico ragazzo che tanto aveva in comune con me condividendo la passione per il volo". Sarà Saracinelli a presentare i due gruppi, che si alterneranno sul palco tra musica sacra e spiritual e rock alternativ. "Musiche e canzoni in grado di soddisfare sia un pubblico di giovani sia un pubblico maturo – osserva –. Non mancherà, nel finale, una sorpresa che, sono sicuro, riscuoterà consensi da parte dei presenti. Ringrazio il sindaco Luca Benesperi – conclude Saracinelli – che da subito ha appoggiato la mia iniziativa, concedendo il patrocinio del Comune e dandomi la possibilità di realizzarla con la collaborazione di Luca Nesti". L’associazione sarà presente in piazza.

Piera Salvi