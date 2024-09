Università "Vasco Gaiffi". Anno accademico alle porte. Ecco ventiquattro nuovi corsi

Al via lunedì 23 settembre il 36esimo anno accademico dell’università Vasco Gaiffi di Pistoia. I corsi sono in tutto 24, per un totale di 130 lezioni, che si terranno nella sede di Uniser di via Sandro Pertini 358 (vicino alla biblioteca San Giorgio). L’incremento degli iscritti, che sono già a oltre 300, è uno dei dati positivi dell’anno accademico che sta per iniziare, a cui fanno da contraltare "i problemi che vengono dalla struttura che attualmente ci ospita – spiega il presidente dell’università, Andrea Fusari – e che risulta inadeguata alla normativa antisismica. L’edificio, di proprietà della Fondazione Caript, dovrà essere liberato da tutte le funzioni attualmente presenti, fra le quali, ovviamente, anche la nostra università". "Da oltre trent’anni – riprende Fusari – la nostra università costituisce un punto di riferimento sul fronte dell’educazione permanente e dell’educazione degli adulti. Per qualche centinaio di pistoiesi è un appuntamento pomeridiano per dare un senso, mi auguro curioso, intelligente e colto, alle proprie giornate. Proponiamo 24 corsi delle più svariate discipline e in grado di intercettare i più diversi interessi e, soprattutto, ci rivolgiamo ad un pubblico di tutte le età".

I corsi, tenuti da vari docenti, spaziano dalla mitologia, alla storia medievale, dal cinema alla filosofia, dalla musica all’architettura, dalla storia del pensiero politico alla psicologia. A tutto questo si aggiungeranno i tradizionali concerti di Natale e di Pasqua ad ingresso libero. "Sono confermati anche i costi dello scorso anno – riprende Fusari -, senza alcun aumento, né della quota associativa, né di quella di iscrizione". La quota associativa resta dunque ferma a 20 euro l’anno, 50 per i sostenitori, mentre le quote di iscrizione variano dai 20 euro per i corsi di 4 lezioni ai 40 euro per i corsi di 8 lezioni. Tutte le attività fuori programma sono gratuite. Le lezioni si possono seguire anche a distanza chiedendo il link alla segreteria, che può rilasciare anche attestati di frequenza. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 12 ottobre (ore 10.30) nella Sala maggiore del Palazzo comunale. "Sarà con noi per tenere una conferenza inaugurale – conclude Fusari – la professoressa Silvana Seidel Menchi, una studiosa del Rinascimento di fama internazionale, che parlerà di Erasmo: l’incontro ha tema tema Erasmo, la guerra, la pace".

Patrizio Ceccarelli