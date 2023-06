Unimercatorum e Confcommercio per formare nuove competenze

Accorciare i gap formativi professionalizzando le proprie competenze gestionali e superando gli ostacoli che inibiscono eventuali scatti di carriera, ma che spesso non vengono colmati per mancanza di risorse e tempo. È l’obiettivo di Confcommercio Pistoia e Prato che, attraverso la sua agenzia formativa Omnia, rappresenta da oggi Unimercatorum sul territorio. Un’opportunità di crescita rivolta, dunque, specialmente a imprenditori e lavoratori che hanno l’esigenza di formarsi, ma devono farlo in modo agile, ottimizzando i tempi pur mantenendo un livello di apprendimento qualitativamente elevato. Da queste premesse nasce l’iniziativa di Confcommercio, che diventa così un centro di orientamento qualificato e accreditato presso il celebre ateneo delle Camere di Commercio italiane. L’obiettivo è quello di favorire lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi per lo

sviluppo, la crescita e l’innovazione delle imprese. "Un progetto – commenta Marco Leporatti, amministratore delegato Omia Formazione – che nasce dalle imprese per le imprese. I percorsi di studio sono finalizzati al conseguimento di lauree triennali, quinquennali e master e sono pensati per chi, già occupato, intende migliorare la propria

formazione. È una modalità che concilia al meglio studio e lavoro. La sosteniamo con convinzione, perché consente di ridurre la carenza di competenze che rallenta le imprese e punta sulla crescita. Una dinamica che può riverberare effetti positivi a cascata, in termini di maggiore competitività, su tutto il nostro territorio". Tanti i corsi disponibili, dalla gestione d’impresa al segmento dell’enogastronomia, passando per il tema dell’ospitalità e territorio.