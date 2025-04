Un’esplosione di gioia sul palco: "Niente di più forte dell’amore"

"Niente di più forte dell’amore": il logo e il messaggio dell’associazione Gianluca Melani sono arrivati sulla Luna, perché nel teatro tutto è possibile. Dal palco grandissime emozioni trasmesse alla platea, teatro Moderno pieno e 2.840 euro donati all’emporio solidale "Le dodici ceste", gestito dalla Caritas parrocchiale di San Piero e dalla Misericordia di Agliana, per l’acquisto di prodotti di prima necessità che l’emporio distribuisce a chi è in difficoltà economiche: il 50% aglianesi.

È stato un grandissimo successo lo spettacolo "In viaggio" con protagonisti utenti e operatori del laboratorio di teatro sociale dell’associazione Gianluca Melani, guidato da Massimo Bonechi e Chiara Ciofini. Finalmente realizzato il sogno di presentare al pubblico un vero spettacolo, frutto di due stagioni di lavoro molto complesso, di esprimersi in palcoscenico con idee e temi legati al viaggio, con diversi mezzi di trasporto: autobus, nave, carrozza e perfino una navicella spaziale.

Un’esplosione di gioia, straordinarie emozioni per gli attori e per il pubblico: è la magia del teatro. Il poliedrico Antonello Melani, factotum dell’associazione, sul palco ha guidato tutti i mezzi di trasporto. Hanno collaborato alle scene le associazioni Auser e Artemisia Officinae d’arte. Molto significativo il valore di questa iniziativa, organizzata dall’associazione Gianluca Melani, in collaborazione con il Comune di Agliana, perché l’associazione che svolge un servizio per le persone diversamente abili, ha scelto la solidarietà a favore dell’emporio "Le dodici ceste".

La Gianluca Melani, nata in seguito alla prematura scomparsa di Gianluca, nel 2006, a soli 19 anni, dal 2008 è attiva con diversi progetti in Camerun e ad Agliana, dove è impegnata in iniziative per il tempo libero e l’inclusività di giovani con fragilità. A nome delle famiglie degli utenti, Annalisa Paolieri ha ringraziato per la realizzazione di questo spettacolo e per tutte le attività dell’associazione: "Ha aperto nuovi orizzonti".

Con il sindaco Luca Benesperi e l’assessore Greta Avvanzo, sono intervenuti Franco Benesperi e don Paolo Tofani, in rappresentanza dell’emporio solidale, Paola Bellandi presidente della Fondazione delle comunità pistoiesi, Luca Gori presidente della Fondazione Caript (che sostiene i progetti dell’associazione), Mario Melani, presidente dell’associazione con la moglie Gloria, il regista e attore Massimo Bonechi con Chiara Ciofini. Il sindaco ha evidenziato: "Il territorio aglianese è ricco di associazioni. E’ un momento in cui il volontariato è in difficoltà e vedere un’associazione così impegnata ed entusiasta è una testimonianza d’amore".

Franco Benesperi e don Tofani hanno portato l’attenzione sui disagi in crescita nella comunità. "Ma anche la vostra associazione è cresciuta – ha osservato don Tofani –, è attenta alle necessità dei disabili e delle loro famiglie e fa sentire la gioia dell’incontro". Per la Fondazione Caript Luca Gori, ha sottolineato: "Questa associazione sa leggere i bisogni della comunità e ha uno stile gioioso, attraente e persuasivo. Siete un esempio". Anche Paola Bellandi ha evidenziato "l’impegno svolto con il sorriso". Massimo Bonechi ha ricordato: "L’attività teatrale è mettersi in gioco ed è sempre vincente. Non siamo qui per loro, ma con loro, gli attori danno una parte di sé a voi. E’ un momento speciale da condividere".

Piera Salvi