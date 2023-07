Un’Aglianese grandi firme Fossati sceglie tre "big"

Vincere il campionato nell’anno del centenario, o comunque provarci. Questo l’obiettivo del nuovo proprietario e presidente dell’Aglianese Fabio Fossati e dello staff dirigenziale che si è presentato ieri in una conferenza stampa che ha avuto il tono dell’apertura di una svolta nella storia del club neroverde e di un vero e proprio salto di qualità in termini di ambizioni. La dirigenza, per volontà del presidente, è di alto livello. L’amministratore delegato è Gianni Trombetta, l’avvocato di Asti che telefonò a Cairo per proporgli l’acquisto del Torino e che ha lavorato con Gaucci al Perugia e tanto in Federcalcio, come assistente del presidente Nizzola e come giudice sportivo. "Ho fatto il centenario col Torino e mi è andata bene – ha detto Trombetta – spero mi riesca anche con l’Aglianese". Il direttore sportivo Fabrizio Salvatori è un altro pezzo da novanta, già giocatore e ds nella Pistoiese e artefice di tre promozioni in serie A con Torino, Perugia e Bologna. "Le telefonate per il nuovo allenatore le abbiamo fatte – dice mantenendo la riservatezza – cerchiamo di cogliere l’occasione giusta al momento giusto, per la rosa siamo in ritardo ma cerchiamo di fare il prima possibile".

Su questo punto interviene il presidente Fossati: "abbiamo le idee molto chiare – assicura – sappiamo chi vogliamo prendere e dove vogliamo andare. Non si pensi che stiamo brancolando nel buio". Il consigliere con delega all’area tecnica è Mauro Traini, che ha trascorsi in piazze importanti come Teramo, Ascoli e Ancona. "Per me è la prima volta in Toscana – dice – ho accettato per la tradizione di questa società". L’ex presidente Angelo Perriello, che ha mantenuto il 10% del club, ringrazia Fossati e aggiunge: "Mi occuperò di marketing e pubblicità, anche degli eventi per il centenario, ora stiamo individuando una location per il ritiro che inizierà il 31 luglio".

La sfida del centenario è stata indicata da tutti i nuovi dirigenti come una delle motivazioni principali del loro approdo nel club neroverde. "Ho una ditta a Calenzano che opera nel campo delle rinnovabili e delle costruzioni – dice Fossati, parlando del Gruppo AF – siamo interessati a investire nella provincia di Pistoia, abbiamo partecipato alla manifestazione di interesse per la Pistoiese ma la nostra proposta è stata rifiutata. L’Aglianese ci interessa moltissimo e vogliamo provare a fare il massimo: vincere nell’anno del centenario sarebbe stupendo". "Nasce tutto con buoni auspici - ha detto il sindaco di Agliana Luca Benesperi – mi farebbe piacere onorare il centenario nel modo migliore". Il sindaco ha poi ricordato l’impegno del Comune per lo stadio (600mila euro la spesa per i nuovi spogliatoi) ed ha assicurato che il terreno di gioco del Bellucci sarà pronto per la prima uscita stagionale.

Giacomo Bini