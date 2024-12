"Una storia da un soldo". Il Geppetto di Stassi e le sue avventure

Per "Altri eventi" arriva al Funaro stasera (ore 20.45) in prima regionale "Una storia da un soldo", libera riduzione dal romanzo pluripremiato "Mastro Geppetto" dello scrittore Fabio Stassi, a cura dell’associazione culturale Circolo Metropolis, per la regia di Paolo Arena, che ne è anche interprete, nel ruolo di Geppetto. Qui l’anziano falegname diviene un uomo febbrile animato dal desiderio della paternità, vittima di uno scherzo crudele dei suoi concittadini. Le gesta del burattino, buffe, drammatiche, violente, si mischiano alle sue avventure, sorprendenti e sconcertanti. Lo spettacolo si avvale della musica e voce di Giacco Pojero; la ricerca sonora è di Carlo Di Pasquale. Alfonso Prota e Mariangela Galante sono le voci fuori scena. Biglietti: 5 euro nelle biglietterie fisiche e on line.