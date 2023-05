Una squadra per l’estate "Ecomuseo", avanti tutta

MONTAGNA

Più "braccia" uguale più risultati. Un’equazione a cui l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese – capofila del Simop (Sistema museale Montagna Pistoiese), cui sono associati i Comuni di Abetone-Cutigliano, Marliana, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, la Provincia di Pistoia, la Diocesi e l’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese – dimostra di puntare scendendo "in città" e condividendo con Pistoia un programma di iniziative lunghe un’estate. Non solo eventi, ma la più ampia dimostrazione di voler fare squadra, andando sempre più nella direzione di un circuito compatto e quindi di un’offerta turistica omogenea e continuativa nei luoghi. "Quel che vogliamo è aumentare la fruibilità dei nostri spazi, rendere l’Ecomuseo un valore per i cittadini e per il territorio – ha detto il suo direttore Lorenzo Vagaggini –. Abbiamo aumentato gli orari di apertura dei siti che confluiscono nell’Ecomuseo allineandoli l’un con l’altro per non creare disorientamento, stiamo inoltre investendo nella riqualificazione dei percorsi, rifacendo la cartellonistica tradizionale supportata dai Qr code per rendere interattivi i percorsi stessi. Vogliamo infine che passi chiaro il messaggio che i nostri uffici sono in grado di confezionare un’offerta personalizzata per il visitatore che può così organizzare al meglio la sua visita da noi".

In tema di iniziative vale la pena partire da quelle a più vicina scadenza e in particolare una legata ai "Dialoghi di Pistoia": sabato alle 15 da piazza San Francesco partirà una navetta che condurrà i partecipanti a Le Piastre per una camminata sul Sentiero del ghiaccio e visita alla Ghiacciaia della Madonnina (prenotazioni all’800.974102); nella stessa giornata alle 17, a Pontepetri, spazio anche al benessere meditativo con visita al Museo del ferro, lezione di hatha yoga e aperitivo. Palazzo Achilli ospiterà due mostre, una dedicata ai fossili e ai minerali (dall’11 giugno), l’altra alla nascita dell’ospedale Pacini di San Marcello e alle figure ospedaliere (dal 9 luglio). E poi un concerto d’organo (9 luglio alla Pieve di Santa Maria Assunta a Gavinana) con il maestro Silvio Celeghin e il soprano Luisa Giannini, una visita con dimostrazioni di antichi mestieri al museo di Rivoreta (21 luglio). Anticipiamo infine l’inaugurazione di un’opera realizzata da Andrea Dami per Palazzo Achilli (22 luglio). I dettagli su www.ecomuseopt.it e www.visitpistoia.eu)

linda meoni