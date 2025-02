Una settimana di conferenze per il Giorno del ricordo

Anche in occasione del Giorno del ricordo 2025 l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia svolgerà, come di consueto negli ultimi venti anni, una serie di iniziative. Il primo incontro si terrà oggi (ore 16) nella biblioteca comunale di San Marcello con la conferenza del direttore Stefano Bartolini: "Fra Italia e Jugoslavia. I nazionalismi del Novecento in un’area di confine".

Domani, lunedì 10 febbraio, un incontro organizzato dal Comune di Pieve a Nievole al Centro Auser (ore 18) con la conferenza del ricercatore Emilio Bartolini su "Nazionalismi, guerre, foibe: la complessa vicenda del confine orientale tra il primo e il secondo conflitto mondiale".

"Martedì 11 – spiega l’Istituto – saremo ospiti del Cudir del Comune di Pistoia e dell’Anpi con “L’occupazione italiana dei Balcani. Il mito degli italiani brava gente” nella sala maggiore, alle 9.30, con la nostra responsabile per la didattica Alice Vannucchi in dialogo con lo storico Davide Conti e la professoressa Caterina Marini del Liceo Scientifico di Pistoia".

Il programma culminerà nei due incontri con la storica dell’università di Lubiana Marta Verginella: Il 17 febbraio alle 18 alla libreria Feltrinelli di Pistoia: "Violenze e traumi dei dopoguerra del Novecento nella regione Alto adriatica" in dialogo con Stefano Bartolini e il 18 febbraio per Scenari del XX secolo con la lezione "Fascismo di confine" in dialogo con il direttore della rivista Farestoria Francesco Cutolo.