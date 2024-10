Una scuola per i genitori. Incontri, confronti e formazione: "Scoprire il mondo dei giovani"

Il difficile mestiere del genitore: tante le gioie ma anche tante le domande, i dubbi, e i problemi, soprattutto al momento di attraversare il delicato periodo dell’adolescenza. Con il progetto "Essere genitori oggi" - nato nel 2007 per favorire l’educazione, la formazione e il coinvolgimento di tutta la cittadinanza attorno ai temi della genitorialità - specialisti e professionisti si propongono di offrire in sei incontri serali gratuiti, un supporto competente creando allo stesso tempo un’occasione per condividere le varie esperienze. L’edizione 2024 del progetto "Essere Genitori Oggi" sarà ospitata dall’ Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata (via Petrarca, 16). La serie di incontri è organizzata dal Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana, con il patrocinio del Comune di Agliana, del Comune di Quarrata e della Provincia di Pistoia. Si avvale della collaborazione di Acat Pistoiese, Osservatorio Valbisenzio, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. Ogni appuntamento, con inizio alle ore 21, è incentrato su un tema. Si comincia martedì 29 ottobre, quando si parlerà di "Giovani e sostanze" con il direttore del Ser.D, Pistoia e Valdinievole Fabrizio Fagni, e con Marco Giacoia e Pamela Mattei, psicologi del Centro ascolto uomini maltrattanti. Martedì 5 novembre il tema sarà "Stili di vita sani" e interverranno per Acat Pistoia (associazione che offre aiuto alle famiglie dove ci sono problemi legati al consumo di alcool) il presidente Gian Luca Fiammerighi, Cristiano Breschi,vice-presidente e Piergiorgio Baldini, insegnante. Il terzo incontro sarà martedì 12 novembre: a parlare di "Affettività, consenso e sessualità" sarà Letizia Baroncelli, psicologa presso il Centro ascolto uomini maltrattanti. Martedì 19 novembre il tema sarà "Viaggio nello spazio e nel tempo" con Fabrizio Marchetti, dell’Osservatorio Valbisenzio. Il 26 novembre di nuovo interverrà la dottoressa Baroncelli per parlare di "Giovani aggressivi in casa". Infine giovedì 5 dicembre il tema sarà: "Disturbi del neurosviluppo: una nuova prospettiva". Relazioneranno la psicologa Carlotta Gemma Gori e Clara Carlesi. Il calendario degli appuntamenti è stato presentato ieri mattina in Comune a Quarrata, dal sindaco Gabriele Romiti e dagli organizzatori: "Il progetto consiste nell’educare tutta la cittadinanza su argomenti di attualità", ha spiegato Angela Nesti, presidente del Comitato dei genitori. "Spero che i genitori colgano queste occasioni di formazione", ha osservato il dirigente del comprensivo Bonaccorso di Quarrata, Luca Gaggioli.

Daniela Gori